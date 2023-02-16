香港的中東機遇為時尚早

特首李家超率領香港特區代表團訪問中東，返抵香港後為報章撰文，表示隨着香港與內地全面通關，並對海外全面開放，香港的經濟動力及活力正在增速，特區政府抓緊時機外訪，說好香港故事，開拓發展機遇。

這次香港代表團與沙特和阿聯酋的企業和機構之間，交換了13份合作備忘錄或合作意向書，涵蓋金融、創新科技、商務、建築專業、交通和能源等範疇。香港與沙特已經同意啟動促進和保護投資協定的正式談判；香港與阿聯酋政府已經同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄的工作。

對香港人來說，沙特和阿聯酉都是神秘國度，簽證也難。如今中東地區成為國家主席習近平與特首李家超的訪問對象，源於沙特為了擺脫對原油的依賴，並實現經濟多樣化，花了大筆資金改善基礎設施和開發景點，兼且在 2019 年宣佈開放旅遊業，首次開放旅遊簽證給 49 個國家，包括香港。

正如《孫子兵法》有云：「知彼知己，百戰不殆。」先摸一摸沙特的底，對沙特會否成為香港機遇，不無幫助。沙特阿拉伯王國在阿拉伯世界中地理面積第二大，僅次於阿爾及利亞，是唯一同時擁有紅海和波斯灣海岸線的國家。它有時被稱為「兩聖寺之地」，因為其範圍包括伊斯蘭教中兩個最神聖的聖地：麥加的禁寺及麥地那的先知寺。

這個國家政治上極端保守，採用政教合一體制的獨裁政權，國王擁有絕對權力，並且是世界上石油生產量及輸出量最高的國家。沙特的經濟以石油為支柱，石油產業的收入佔全國總收入約75%。

但自從2014年原油價格暴跌，沙特首次出現預算赤字，因此近年致力推行經濟和社會改革，務求實現徹底轉型。沙特政府按照《2030年願景》(Vision 2030)落實各種變革，包括促進經濟多元發展、更注重外來和私人投資，以及推行社會改革，藉此減少對石油的倚賴，同時又推動投資法規和社會改革，為企業創造活力、開放和現代化的營商氛圍。 凡此種種，正是沙特對香港的機遇。

不過長遠來看，沙特的改革，仍然挑戰重重。為實現《2030年願景》，沙特必須對經濟和社會進行結構性調整，而摒棄傳統的羈絆，落實新思維，又談何容易，且也難以於短時間內完成。真正的機遇，要看2030年沙特的轉型能否成功，但這已是下任特首的事，與現任特首仈關，現在來談機遇，為時尚早。

再看另一國家阿聯酋，這是阿拉伯聯合酋長國的簡稱，由阿布扎比、夏爾迦、迪拜、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、拉斯海瑪七個酋長國組成的聯邦制君主國。首都阿布扎比。這七個酋長國，最值得留意的是迪拜，近年推出優惠措施和計劃，對支持區內創業和創新活動發揮重大作用。

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阿聯酋政府先前已推出了「阿聯酋百年計劃」，目標是令該國在2071年之前成為世界領先國家。但為配合「阿聯酋百年計劃」，早於2016年4月成立的「迪拜未來基金會」，推行「2071地區」計劃，建立協作生態環境，可說為香港科技初創企業提供創業機會和工作空間。雖說是充滿機遇，但2071年相較於2023年，要等48年，對港人來說更是遙不可及！