疑狠批李靚蕾 「樂壇風紀」甄妮︰最毒婦人心

【晴報專訊】現年68歲的甄妮素有「樂壇風紀」之稱，一向敢怒敢言的她，曾狠批初出道的鄧紫棋（G.E.M.）無禮貌，又炮轟過張栢芝、陳曉東和陳奕迅在飛機上高聲喧嘩擾民。日前甄妮罕有在社交平台發文，一字一句都被指疑似暗窒李靚蕾毀滅式控訴王力宏出軌、約炮等行為，掀起網民熱議。

甄妮自14年在港開畢演唱會後，近年長居台灣養尊處優。

王力宏和李靚蕾的離婚風波轟動全城，李靚蕾連環踢爆王力宏召妓及約炮等行為，千字文篇篇有力，被網民封為「蕾神」；王力宏最後宣布暫時退出娛樂圈，事件才得以平息。網民對李靚蕾的爆料做法各有意見，有人認為身為哥倫比亞大學碩士的她手法高明，但亦有人覺得她此舉會傷害到三名子女。而一向不平則鳴的甄妮，日前在社交媒體留言︰「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」被指疑似暗寸李靚蕾。

雖然甄妮沒有指名道姓，但觀乎她與網民的對答已經呼之欲出，甄妮留言道︰「連人性的基本底綫都沒有，書唸到哪兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎！學歷高～別笑死人了。」網民回覆︰「真的好可怕，得不到愛就讓你死，都不顧及小孩的未來心情，在我看來只是個工具。」另一位網民亦和應甄妮︰「終於有人出來講公道話…男生已經受到教訓了，適可而止。」甄妮對此回應︰「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界。」

傳王力宏返工作室繼續隔離

李靚蕾日前揮出「蕾神之錘」，揭發王力宏渣男行為。

有網民寫道：「難怪要看心理醫生，污辱『蕾神』。」甄妮則回覆：「永遠說別人有病的人才是真有病。」種種蛛絲馬迹難免令人聯想起李靚蕾和王力宏。

至於事發後即返台、一直「潛水」避見傳媒的王力宏，前日隔離期滿，已秘密離開下榻酒店。有傳他沒有返回位於台北忠孝東路上的「國庭」豪宅，而是前往金華街的工作室繼續隔離，吸引不少傳媒聞風而至；大樓保安則成為媒體爭相採訪的目標，不過現場卻絲毫沒有動靜。