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21/11/2022

台慶性感現身 JW為陳瀅露背「扎肉」裝平反

#王灝兒 #陳瀅 #李克勤
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　　【晴報專訊】王灝兒（JW）、李克勤及林德信昨日現身沙田馬場活動，JW與好姊妹陳瀅前晚齊齊性感出席TVB台慶，但穿上露背綁帶裝的陳瀅，卻被網民取笑猶如「扎肉」，JW即力撑對方靚爆鏡。

 

JW與林德信力撐有肉地的女生美態十足。

 

陳瀅的露背造型被嘲似「扎肉」。（資料圖片）


　　王灝兒昨日身穿deep V低胸裙現身，她自嘲身材「無嘢睇」，又自爆為了前晚台慶所穿的露背裙，特意做gym兩星期。提到陳瀅前晚的露背綁帶裙造型，被口痕網民取笑似扎肉，JW即力撑好姊妹說：「佢好靚呀，我哋都係有少少肉地嘅女仔。」JW隨即追問身旁的林德信是否認同有肉地的女生特別靚？林德信即說︰「係呀，係呀，好靚。」至於JW男友葉韋彤（Tarzan）家族遭入稟申請破產，過往常跟男友入馬場的她強調昨日是工作性質，故男友沒有陪同。

李克勤計劃明年開紅館騷

　　同場的李克勤昨日以壓軸嘉賓身份出席，克勤表示之前長時間在內地工作，故回港後一心一意陪伴家人，短期內也不會返內地，亦順道籌備明年工作計劃，「公司想我明年五月開紅館騷，未諗做幾多場。依家諗下想做啲乜，或者邀請內地音樂節目嘅學員嚟做我嘉賓，因為佢哋無嚟過香港演出，同埋仲有《聲夢傳奇》嘅學員，第時我退休都唔使驚，可以教唱歌。」對於未有亮相台慶，克勤自言去年已擔任台慶嘉賓，「唔係年年都係我嘅，要有啲新鮮感，噚晚（前晚）郭富城嗰part超好睇。」

 

克勤回港專心陪家人。

轉載自: 晴報

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