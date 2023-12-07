  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

07/12/2023

李克勤美國巡迴演唱會後趕回港慶生！出埠帶埋洗衣機？自爆：唔記得美國電壓同香港唔一樣

#李克勤 #美國巡迴演唱會 #影視娛樂 #演唱會 #生日 #歌迷
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，趕到12月6日生日前回港，生日正日可以跟家人一同度過，至於今年的生日願望，克勤笑言：「願望最好不要公開，免得唔靈驗啦，哈哈！我只可以講，2023年係好感恩一年，無論工作健康，所有都順順利利，非常充實同開心。多謝各方好友的祝福。」

 

 

 

　　兩星期巡迴大西洋城、拉斯加斯及RENO三地，期間克勤也有少少時間留於美國休息，感恩節於美國度過。克勤謂2023年對他來說，非常值得感恩的一年，「可能係我成世人飛得最多一年，工作係幾乎冇停，每個月最少都要飛5、6次，不停都係巡唱、商演。香港成功完成咗紅館啦，巡咗去澳門、新加坡等等，今次又順利完成美國4場演出。之後會再巡去邊，明年再講啦，聖誕節我準備送自己一份聖誕大禮，就係咩都唔做，休息一下，同屋企人一齊去旅行玩。」

 

　　今次美國飛兩星期，克勤連洗衣機也帶在身邊，「係一個小型洗衣機，洗貼身或者衛衣都可以勝任，咁就唔使底衫都帶十件咁煩囉，減輕個行李，不過今次我都有蝦碌，就係唔記美國電壓同香港唔一樣，帶咗個洗衣機去之後，先發現用唔到，最後為咗個洗衣機我再撲咗個變壓器，哈哈。」

 

 

　　是次美國的四場演唱會都反應非常熱烈，據知他每到之處都有歌迷為他準備利是，「真心多謝當地歌迷朋友，其實多年來我去到邊，無論咩日子，都一定有歌迷畀利是我，我覺得自己真係一個好幸運嘅人。今次仲有一啲朋友，利是封都廢事入，就咁就一百蚊美金派埋嚟添，好鬼誇張，我喺台上面都有一刻閃過，現金收唔收？最後都係開心接受啦！利是呢啲嘢，老人家教落千祈唔好唔收，推走『利是』係唔吉利㗎！所以我要學識大家送來的祝福，都一定要開心接受，非常多謝大家，利是都係照舊，全部都係捐去兩個仔助學基金咁啦！」

 

 

　　克勤表示休息日抽空到拉斯維加斯打哥爾夫球，遇上香港第一陳芷澄(Tiffany )，「大家一齊打波，又食咗飯，好開心，另外有去睇U2喺Sphere個騷，佢係似太空館放大一百倍，但視覺效果同設計，真係令你歎為觀止。應該算係我人生睇過，最震憾同最高視覺享受嘅騷，大家如果有機會去，真係要撲張飛入場感受下，唔好錯過。」

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#李克勤 #美國巡迴演唱會 #影視娛樂 #演唱會 #生日 #歌迷

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk