王浩信離巢 | 效力TVB 17年自爆已完約！近年活躍內地接劇！接拍TVB投資《黑色月光》：有種返屋企嘅感覺

再有視帝級演員宣布離開TVB，此人正是先後兩度獲封「視帝」的王浩信。王浩信今日出席深圳舉行的《黑色月光》開鏡拜神儀式，該劇由TVB參與投資，大家都不以為然，沒想到他接受訪問時承認跟TVB已經完約，他接受訪問時說：「其實我完咗約，差唔多半年時間，而家同TVB係部頭合約關係，呢邊有啱嘅角色我都會返嚟合作，今次好開心再同成班兄弟姊妹合作，返到嚟好有種返屋企嘅感覺。」

今次王浩信接拍的《黑色月光》被形容為「港版《黑暗榮耀》」，除了浩信外，還有楊茜堯（前名：楊怡）、黃翠如、林夏薇、楊卓娜、馬志威、尹揚明、張頴康、何廣沛、馬貫東、林景程等等，星光熠熠。而王浩信和楊茜堯上一次合作已經數到是10年前的劇集《名媛望族》，他笑言今次事隔多年「母子」團聚，事關茜堯在《名》劇演他的「細媽」，今次都有不少的對手戲。

王浩信本身是歌手出身，2005年簽約Neway並推出其首張個人專輯，歌曲有《訊號》、《愛你便愛》、《不過約滿後，他轉跑道加入TVB拍劇，從此星途一帆風順。2013年，他在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲得「飛躍進步男藝員」獎，隨後在《樓奴》、《EU超時任務》、《致命復活》、《不懂撒嬌的女人》等都有相當好的發揮，吸納不少支持者，直至劇集《踩過界》及《踩過界II》中挑戰演盲人大律師「文申俠」，獲得2017年及2020年的《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」，兩度封視帝。

王浩信在TVB認識現時的太太陳自瑤，兩人在2011年11月11日上午11時舉行婚禮，婚後陳自瑤為他誕下愛女，囡囡王靖喬如今已經11歲。不過近年，王浩信和陳自瑤都多次被傳出婚變的傳聞，兩人都未有正面回應，上次王浩信在台慶頒獎禮獲獎，陳自瑤在台上黑面的表情，為觀眾留下深刻印象。