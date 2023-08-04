吳業坤日籍妻首出活動搵真銀！濱口愛子隨夫姓改名「吳愛子」：最驚見半裸男通街走

【晴報專訊】吳業坤的日籍太太濱口愛子嫁到香港後，昨日首度出席公開活動。入鄉隨俗的愛子不但大曬廣東話，更透露已隨夫姓，現時名叫吳愛子。她笑言在港生活後，最令她驚訝的是經常在街上見到半裸男，「有男士上身唔着衫通街走，嚇我一跳！」

笑容甜美的愛子努力講廣東話，盡力融入香港。

愛子昨日與陳凱琳一同亮相「TGC x Little Twin Stars煮食爐發布會」，盛裝亮相的愛子以半鹹淡的廣東話說：「嚟咗香港之後，有煮香港嘢，但平時都係煮日本嘢多。」愛子透露隨夫姓後，在證件上已改稱「吳愛子」，又表示正在上廣東話班。她透過繙譯稱︰「老公有教我廣東話，好難呀，我都有學寫中文字，自己都好鍾意香港，呢個地方好有魅力，啲人好好。」不過，她笑言香港男士令她大感驚訝︰「喺街見到有男士上身唔着衫通街走，嚇我一跳，因為喺日本見唔到。（老公係屋企都係咁？）係呀。」

努力賺錢避談生B大計

愛子又表示已簽約經理人，問及可會夫妻檔工作？她說︰「我都希望。（接受坤哥拍接吻戲？）做嘢就無辦法。（坤哥話你唔可以拍接吻戲？）真係？不過睇酬勞啦。」坤哥夫妻剛從泰國清邁旅遊返港，問到此行可有乘機造人？愛子以廣東話說：「我依家要開始做嘢，專心工作，之後先諗生BB。依家照顧咗白湯BB（愛犬）先，佢係小朋友。」





愛子將領養的松鼠狗「白湯」視如己出。（IG圖片）

坤哥上月初帶愛子到清邁旅行。（IG圖片）