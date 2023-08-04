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04/08/2023

特地深夜街頭舉燈牌感受追星辛酸！姜濤自覺愧對姜糖：成為真正家人

#姜糖 #姜濤 #林海峰 #Jan #梁業 #肥仔 #好得太過份 #Dummy #特務肥姜2.0
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　　【晴報專訊】姜濤一連四場個人演唱會前晚開鑼，頭場除了請來林海峰（Jan）及跳舞師父梁業（肥仔）任嘉賓外，姜濤又特地準備新歌《好得太過份》送給「姜糖（粉絲）」。原來他騷前特地深夜到街頭舉燈牌，感受姜糖辛酸；他剖白曾沒有自信面對姜糖，又感激粉絲不離不棄，從今起已成為他的家人，令姜糖感動得眼濕濕。

 

姜濤希望與姜糖互相提點，一起加油。

 

　　姜濤前晚又唱又跳，他藉歌曲《DUMMY》吐心聲︰「無論犯錯定成功，都要保持謙卑，呢個係我成日提醒自己，我永遠都會記得自己曾經係個dummy。」接着他邀請第一位嘉賓梁業上台，肥仔笑說：「我第一次感受徒弟粉絲力量。」他隨即拿毛巾幫姜濤抹汗，又搞笑要求對方在毛巾上簽名，然後二人合唱《特務肥姜2.0》。

 

姜濤全晚又跳又唱。

 

肥仔搞笑要求姜濤在毛巾上簽名。

 

　　隨後，現場放出短片，片中姜濤體驗做姜糖滋味，他手持「姜」字應援牌及摺凳，於凌晨三時多在銅鑼灣街頭扮追星。他將應援牌高舉過頭，笑言是最漫長的20分鐘，他笑說：「好攰，姜濤好乞人憎！」其後他感性道：「好對唔住大家，我應該留耐啲，諗起佢哋（姜糖）咁樣去迫，有啲心悒。只知做好自己表演就足夠？其實好唔足夠，尤其呢兩年好驚，同無自信去面對大家，好對唔住大家，唔應該懷疑大家喺唔喺度，應該同大家緊密啲。由依家起我要將你哋變成我生命中真正嘅一班家人，辛苦你哋！」然後他唱出新歌《好得太過份》送給姜糖，「你哋真係好得太過份，每一位無論咁多年支持我或者中途離開，我都好感激，喺你哋生命出現過，我好滿足，由呢刻起你哋唔係我粉絲，而係我家人，一齊加油。」現場不少姜糖感動到喊，場面感人。

 

姜濤高舉燈牌，體驗姜糖的追星日常。

 

林海峰重演頒獎情況

 

　　姜濤邀得林海峰擔任嘉賓，現場播出2020年叱咤頒獎禮的片段，Jan表示三年前因疫情影響，現場畫面有遺憾，所以重演頒獎情況。Jan大讚姜糖「用作品說話」：「你哋買幾多牙膏？食咗幾多炸雞？飲咗幾多汽水同啤酒…呢啲咪係用作品說話囉，你哋好勤力，樂壇係需要你哋。」他大爆因姜糖經常在商台等候偶像，商台為了姜糖而更換鐵閘。「仲有一件作品，係一年一度將銅鑼灣變成姜濤灣，銅鑼灣揸fit人係邊個？唔係浩南，係姜B。」姜濤在旁只懂傻笑，在個唱尾聲，他唱出《蒙著嘴說愛你》作結。

 

姜濤希望能讓林海峰看到他的成長。

轉載自: 晴報

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