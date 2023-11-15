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15/11/2023

Twins 演唱會｜鍾欣潼生圖流出現真實五短身材！粉絲擔心演唱會前打回原形

#鍾欣潼 #Twins
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　　擁逆天顏值的鍾欣潼（阿嬌）曾一度肥脹難分，年前花半年時間，成功搣甩30磅，回復巔峰狀態，螞蟻腰、下顎線和鎖骨全部歸位。Twins宣布明年1月開演唱會，忙於為開騷準備的阿嬌，日前到武漢出席剪綵活動，阿嬌生圖曝光，身形再次惹來熱烈討論。

 

自信大晒螞蟻腰。

 

擺出自信甫士。

 

高釵晚裝，纖腰長腿。

 

　　鍾欣潼曾暴肥亮相內地真人騷《怦然心動20歲》，一度成為網民熱話，蔡卓妍透露好姊妹阿嬌是因荷爾蒙失調，才導致身形暴脹。經過半年努力，阿嬌顏值已回復巔峰時期，更自信地在社交網分享修身成果，大曬S身段。日前阿嬌出席內地活動，由落車到紅地氈，到台上和台下的每一刻，都在紛絲鏡頭下一一紀錄下來。從網上片段所見，阿嬌穿上白色oversize西裝襯長靴，露出雪白大腿，加上阿嬌身形嬌小，身形比例如五五身，四肢顯得特別短小，被網民嘲為「五短身材」。

 

阿嬌努力做運動。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　網民不但驚訝阿嬌翻脹，而且身材比例如五五身，紛紛留言討論，「拍完浪姐又胖回去」、「大腿很肉感，走路時特別有動感，令人不能斜視」、「肉腿真的太搶鏡」、「這身裝扮也累事，把真實身材比例原形畢露」、「兩個月後開演唱會，現在才失守」、「五官真的沒輸，但肥腫和象腿是變不了」、「跟社交網相片也差太遠」、「為何露出一大片肉騰騰腿，不懂隱惡揚善嗎」等等。

轉載自: 晴報

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