黃曉明新女友葉珂曬相被網友指：宣示主權！葉珂背景不簡單？疑似前夫：誰出軌麻煩搞清楚

黃曉明去年宣布跟Angelababy（楊穎）離婚，正式結束近7年的婚姻關係，兩人的兒子「小海綿」則由兩人共同撫養。近日，黃曉明被爆跟新歡葉珂出遊，不過由於「小海綿」病倒，於是黃曉明急返回上海照顧，絕對是廿四孝爸爸。

女友葉珂更連發9條影片，雖然葉珂解釋只是測試帳號，不過就有意無意暴露住處的環境，眼利的網友一睇，就睇穿葉珂住進了黃曉明和Baby的婚房，窗外一眼就能看見上海東方明珠塔。網友認為葉珂此舉無非都是想宣示主權，其實葉珂背景都不簡單，本身是一名「白富美」，曾經是大學校花，現時手上有不少物業。葉珂和黃曉明的名字成為內地網上熱搜，不少人都猜測葉珂是希望逼黃曉明為她加個名份，公開二人關係。

幸福來得太突然，不過鏡頭一轉，有一位疑似葉珂的前夫發長文，揭發葉珂原來離過婚，而且曾育有兩位孩子。一名自稱是葉珂前夫的網民Marx，於網上大動肝火發文:「誰出軌麻煩搞清楚，不要逼我把一切說清楚。」他表示言論已嚴重影響到家人、愛人及小孩，所以不得不站出來說清楚，認為不能利用他的善良和信任來詆毀及造謠，更指已請了專業律師團隊教訓了某些造謠網民。

網友留言認為黃曉明和葉珂同樣是失婚人士，各有小朋友，實在門當戶對，亦有人追問Marx是否意味他被派帽？搞到網上有不少花生友，等睇黃曉明和葉珂的回應。



