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05/12/2023

雯雯鬧爆張致恒做「伸手黨」要求幫手借錢！ 吳浩康離開英皇做地盤養家！網民：冇比較冇傷害

#歌手 #吳浩康 #英皇 #張致恒 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）與老婆雯雯的「離婚」進度雖然緩慢，但幾乎每星期有update。昨日（4日）雯雯又鬧老公，透露Steven要她幫手借錢，她索性公開出post「攤大手板」向網民籌旗。

 

雯雯又發功，再次踢爆Steven賴皮行為。

Steven近來有工開，之前做小食店店員，現時任職性用品商店。

 

　　早前，雯雯才踢爆Steven以「找私院生仔數」為名向粉絲借錢，實質四次的生仔費用皆由雯雯及女家支付後，今日雯雯又嚟料，在IG story第N次數臭老公。她寫道：「張致恒話喺佢冇錢冇人借畀佢嘅時候，小朋友冇飯開要生活嘅時候，叫我呢個24小時照顧小朋友冇得出去做嘢嘅人，應該要幫手分擔，去搵人借錢喎！所以直接喺呢度開post！」

 

 

　　雖然未知有沒有好心網民樂意借錢給雯雯，不過Steven早前才正正經經搵份工，在性用品商店做sales，上周更病住在IG直播推銷性玩具。只見Steven在直播中又咳又沙聲，依然落力sell，有網民受感動留言叫他加油；誰知事隔幾日，雯雯便再次踢爆他的賴皮行為。

 

Deep為太太郭思琳及兒子，馬死落地行。

 

 

　　另一邊廂，Steven舊同事吳浩康（Deep）宣布約滿英皇娛樂後，為養妻活兒，決定馬地落力行，到地盤開工做職安真漢子。Deep坦言疫情期間教唱歌收入不俗，但一通關生意大受影響；幸好他在兒子出生前考定平安卡，於是放下身段到地盤做搭金屬棚架工作，打多一份工增加收入，他亦強調不會放棄幕前及教唱歌工作。

 

做地盤工，多一份收入。

 

 

 

　　不少網民感嘆Steven與Deep對於「擔起頭家」的態度大不同，有人留言：「張致恒學下人哋啦」、「冇比較冇傷害」、「Deep好有擔當！值得尊重」、「好過張致恒千倍萬倍」等。而Steven早前在食店打工時被寸，Deep亦曾為舊同事發聲說：「職業無分貴賤！」

 

轉載自: 晴報

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