深田恭子偷食 | 疑與導演出軌斷嫁豪門夢碎！5年情富商男友：我祝她幸福

41歲日本女星深田恭子與坐擁逾5億港元身家的地產大亨杉本宏之拍拖5年，屢傳好事近。上月2日深田恭子偕富商男友「見家長」兼慶生日，有傳媒拍到女方左手無名指戴上婚戒。不過，想不到事隔一個月，日媒報道二人已經分手，而男方受訪時亦直認不諱。

有日本傳媒拍到恭子趁男友到紐約工作期間，跟一名導演密會，女方更帶對方返男友的愛巢過夜。不過導演卻遺留了T恤在對方家中。杉本宏之發現自己慘戴綠帽後，向女方提出分手，5年情斷。

深田恭子疑「偷食」同劇導演。

杉本宏之向傳媒承認已跟深田恭子分手，她說：「我們確實分手了，我對其他事情感到抱歉，我祝她幸福。」而日本傳媒向恭子所屬事務所求證時，則以藝人私生活為由拒絕回應。

地產大亨杉本宏之。

有指與恭子「偷食」的對象是47歲的導演福田亮介，4年前兩人曾在《在初戀那一天所讀的故事》合作，而今年女方接拍日劇《18／40 兩個人的夢想與戀愛》時再與這名導演合作，之後他們曾被影到在東京六本木的酒吧聚會。而福田亮介現在已把社交媒體轉為私人帳戶。