82歲盧海鵬自爆右眼失明、長期糖尿變青光眼！盧海鵬：唔好強求，有得撈就撈，冇得撈就算！古天樂曾極力游說「通波仔」代墊20萬手術費

盧海鵬近年不時出席在電影活動，去年9月現身《歡樂今宵》EYT聚會時，雖然要用拐杖及友人攙扶，不過仍然精神奕奕，中氣十足。現時82歲的盧海鵬日前再現身「藝進同學會」的周年晚宴，席間接受好友鄧英敏的YouTube Channel《老友鬼鬼》訪問，自爆原來右眼已經失明，老無所依，幸好有好友關懷。

盧海鵬被問到身體如何？他中氣十足地回答話：「呢輪身體唔錯㗎，咩事都冇，問題就係以前搞到自己隻眼盲咗，（點解？）因為長期糖尿，引起青光眼，冇辦法醫到，後來知道都冇得醫啦。」他表示右眼完全失明，左眼正常。盧海鵬近年身體健康，全靠周潤發的帶領，每朝去跑步晨運，鄧英敏問快跑定慢跑，盧海鵬說：「梗係慢跑啦，我能唔能夠急跑先？就算係急跑都會死人，個心臟都負荷唔起。（每日跑幾耐？）一個鐘頭，冇停過，梗係連續跑啦。」鄧英敏大讚：「咁你真係好叻喎！」晨跑過後，他便去醫肚，「跑完步就買個面包食吓，好簡單嘅早餐，沖杯嘢飲咪得囉。」

談到下個月的農曆新年，盧海鵬說：「冇咩打算，你過咩節都係咁㗎啦，我啲人冇晒喺度，屋企人全部喺晒加拿大，剩番我一個喺度啫。大陸嘅屋企人就死晒，父母兄弟，阿哥阿嫂，冚唪唥死晒。」鄧英敏安慰他說：「人生都係咁啦，最緊要你身邊有一班好朋友，一班同學，大家陪吓傾吓偈都好啊。」盧海鵬表示認同，他說：「而家都係靠咁，你話要我去邊度，我都唔去㗎啦。（外地拍戲又如何？）演出就難講啦，自己覺得可以做咪做吓囉。（有戲癮嗎？）有乜戲唔戲癮，做戲嘅嘢，你一撩到就有（戲）癮㗎啦，你唔撩就係咁呆呆滯滯囉。年紀都唔細啦！」

盧海鵬寄語一眾「老友記」：「大家注意身體健康，最緊要身體健康，咩事都唔使理㗎啦！又唔好強求乜嘢，你有得撈就撈，冇得撈就算，就係咁樣過啦。(飲食方面？）最簡單最好，你晚晚咁飲（宴）盞死。我夜晚唔食嘢，5點食個麵就算，所以一嚟飲（宴）個人就唔舒服。又夜瞓啦，我跑步改變晒啲時間嘛。夜晚9點就瞓，朝早6點鬧鐘就響。」鄧英敏問到篤追問盧海鵬幾點食午餐，盧海鵬被問到不太耐煩，「你真係長氣，我話中午咪中午囉，你話12點、1點，唔通11點呀？唉，講咁耐算數啦！」鄧英敏笑言：「鵬哥的耐性係咁上下，今日算係咁呀喇！」

幾年前，盧海鵬有一條血管阻塞了百分之九十，要入院「通波仔」，當時古天樂有份極力游說他做手術，並先替他付20萬醫療費用，再由盧海鵬索取保險賠償。盧海鵬1973年入讀無線電視第三期訓練班，同學包括周潤發及吳孟達等，他是《歡樂今宵 》的中流砥柱，經常扮鬼扮馬，為觀眾帶來歡樂。盧海鵬在電影方面都有很多成就，曾憑《奪命金》榮獲金像獎「最佳男配角」。盧海鵬先後有兩段婚姻，共育有一子兩女，不過晚年跟子女分隔兩地，盧海鵬則選擇留港。