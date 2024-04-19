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19/04/2024

新質生產力對經濟發展的意義

#雷鳴天下 #新質生產力 #經濟 #中國 #財金大勢
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　今年3月兩會在北京舉行後，內地及香港突然流行了一個新的名詞——「新質生產力」。這個名詞對我來說也是新的，在網上及印刷品中找尋其含義，有時也是愈看愈糊塗。想來還不如自己獨立思考，替它定義，並從中發掘中國經濟發展的大方向。我會把這名詞拆解為三個部分：「新」、「質」與「生產力」，每一部分在經濟學中都有特殊意義，把三個部分組合在一起便構成一種發展的策略。

 

　　先說「生產力」。在經濟學中，我們慣用的概念是所謂的「全要素生產力」（Total Factor Productivity，簡稱TFP）。甚麼才是生產力或TFP的進步？假如某工廠或經濟體今年與去年投入完全相同的生產要素（例如人力、資本、土地等），去年生產了100個單位的產品，今年卻可生產110個單位，那麼我們便說此工廠或經濟體的TFP進步了10%，亦即其效率增長了10%。

 

覓新動力，化解「報酬遞減律」

 

　　生產力會否每年都自動上升，從而產量自然而然增加？世界一般不會這麼美好，生產力並不會無緣無故的進步。最接近自然而然的進步，來源可能是經濟的積累。一批員工就算是不斷的在做同一工作，久而久之，他們也會熟能生巧，生產效率自動進步。

 

 欲提升生產效率，需要新的方法及意念。(AP)

 

　　但若要更有保證的進步，是要靠投資在科技及教育上，才能不斷產生新的方法、新的意念，推動生產力。換言之，生產力是內生而不是無緣無故變化的，要看我們能投入多少資源去決定。

 

　　生產力的進步對一國的經濟發展至關重要。我曾多次作出一些定量估算，發現中國過去一段頗長的時期，經濟增長的動力七成來自資本的高速積累，亦即中國人民願意今天克己節儉，把45%左右的收入儲蓄起來投資，以利未來的生產；另外的三成正是來自TFP的進步。至於勞動力，早已因人口停滯甚至下降，已不再是推動增長的動力。

 

　　上述的七成三成之分並非固定不變的。中國並不缺乏資金，外國的投資若不能帶來新技術，對中國並無多大用處。更重要的是，中國要找尋新的動力去化解「報酬遞減律」的影響，亦即當資金已很充裕時，新增的資金不會對生產量有太大幫助。這正如已有100條公路時，第101條的貢獻會不如早期第一條公路的貢獻。化解報酬遞減律的不二法門，是不斷尋找全新兼有足夠利潤的投資機會，使資金有出路。

 

創新＋高質，善用顛覆性科技

 

　　這說來容易，做起來卻具挑戰性。這便帶來「新質生產力」中「新」與「質」的重要性。

 

研發創新科技，投資及人才皆很重要。(AP)

 

　　「新」是要我們不斷有新的意念或方法，用以提高生產效率，效率提高後，投資後便更有賺到利潤的把握。這需要創新科技，而創新科技需要有大量的投資、科研體制的合理設計及人才培訓和成長，才可以得到的。對中國而言，這太重要了，這不單是因為美國發動的科技戰而要中國挺身應戰，更因為中國的資金額規模太大，全球第一。所以任何有價值的新科技出現後，其在中國所能得到的應用，亦即資金與科技的結合，都可能是規模巨大，對經濟的影響非同小可。試想一所只有微量資金的小公司，若無新的資金來源，就算有新科技出現，效果也有限。

 

　　「質」的重要性不亞於「新」。我把它解讀為高質量，但也許更有意義的說法是要尋找並利用一些顛覆性、改變生產範式的科技，而這些科技同時也往往會摧毀舊科技或舊的生產方法。

 

與世界頂尖人才交流，激盪思想

 

　　舉兩個例子。現時電動車已因電池續航力的進步，而為汽車業帶來天翻地覆的變化。德國、美國、日本等過去掌握了內燃機設計，把靠內燃機推動的汽車變成近乎完美，但現時更節能更環保的電動車出現，成本更低、效能更好，內燃機便成古董，沒有前途，掌握內燃機技術的工程師及工人，其知識的價值很大程度被摧毀。

 

電動車的續航力不斷進步，使燃油車的競爭力下降。(AP)

 

　　另一例子是內地盛行的流動電子支付系統，有了此種方便性幾乎獨步天下的新科技，一些新興行業便自然被創造出來。很難想象，沒有這些支付系統，美團外賣或高德叫車，甚至高鐵訂票等高效業務能夠出現。

 

　　「新質生產力」的發展要靠人才推動，而人才是否能出新意念，要靠他們的互相交流，思想激盪。

 

　　中國是人口大國，在這方面佔有優勢，但若能繼續與世界頂尖人才交流，作用更大。

 

（本文原載於4月19日《香港經濟日報》）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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