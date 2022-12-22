器官Made in China，捐贈也不要？

兒童醫院早於今年11月底作出捐心呼籲，指4個月大女嬰芷希患「擴張性心肌病變」致急性心臟衰竭，心臟移植是唯一續命方法。

好了，港府第一次安排中港器官捐贈，從內地運入心臟捐贈予芷希，上星期六手術成功。醫院管理局下午興致勃勃公布詳情，以為一件大家都開心事，竟然因為心臟Made in China而飽受攻擊。

明明一件好事，卻被說成是一件壞事，甚至扭曲成器官買賣。

首先香港自願捐贈數量極少，以這次事件中芷希只有4個月大難度就更高。

其次是兒童醫院作出多次捐心呼籲，在香港也找不到，才出現醫生主動聯絡內地國家衛健委，看看能否找到合適心臟。

第三是剛好有一內地幼童因意外導致頭部嚴重受創，腦幹死亡，在內地未能配對成功，內地當局才聯絡香港兒童醫院。

第四、雙方立刻啟動相關程序，特事特辧，才在短時間內把心臟運來香港，盡快完成手術。

怎知，記者會變成質詢大會，那些所謂獨立媒體全部帶上有色眼鏡，一片批評。

(Shutterstock)

追問器官配對是否不夠透明？為何不公開捐贈者城市或背景？運送是否合乎程序？如何確保沒有器官來源合法、不涉及販賣？又有提出甚麼國際心肺移植協會呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，甚至有公立醫院醫生憂慮事件影響本港聲譽。

請問甚麼不夠透明？合乎甚麼程序？甚麼器官來源？影響甚麼聲譽？

救人一命，勝造七級浮屠。

不是說香港找不到合適心臟嗎？這不是有目共睹的事嗎？內地剛好有合適心臟，而在內地亦未能配對，才有跨境捐贈一事。至於將來兩地如何合作，不就是若心捐贈器官，先在港配對，若適合的當然捐贈給本地病人；若配對不到，才考慮內地輪候者，反之亦然。

這不是簡單而淺顯的制度安排嗎？

甚麼透明度不足？不如下次給港人投票決定啦！搞清楚，今次誰也沒有發言權，只有捐贈者家屬和受捐贈者家屬才有發言權。

不公布捐贈者來自哪個城市亦是合情合理，因為是私隱。捐贈者是幼童家人，幼童因意外頭部受傷導致腦幹死亡，若知道是某個城市，很大機會追尋到幼童是誰，況且知道與否不是事情重點。在美國，若穿州過省，也一樣保密，保護捐贈者私隱。

既然是救命，是首例，自然是特事特辧，通關出境手續，當然酌情處理。主管醫生已多番強調運送心臟前已確保內地和香港做法一樣，在摘除、運送、包裝等均有高準則；心臟運抵港後亦有證明文件可以核對。質疑程序是模糊視聽。

過去，內地確實有器官買賣個案，但現在情況已經大幅改善。因此以器官「來源」去「抹黑」這次捐贈，更指出所謂影響香港聲譽的講法，是十分卑鄙。

大家不去想想芷希家人的感受，把那活生生的捐贈心臟描繪成黑箱作業的器官買賣。

正如醫管局聯網服務總監鄧耀鏗說，「絕不覺得會影響聲譽 ，今次任務簡單，就是幫這個4個月大小朋友。」

一個好的記者已經可以從在深圳摘心至運抵香港進行移植手術，花不足3小時，其中8分鐘完成通關，便可以寫一篇專題報道了。要知道那8分鐘背後可是多少人多少部門互相協調才達致成功。

他們不去寫，反而事事挑剔，背後就因為心臟來自內地。器官Made in China，所以捐贈也應該不要。

若那麼討厭Made in China，為何日日使用東江水，不用西方進口礦泉水呢？為何不去City Super買外國進口菜進口肉呢？為何日日淘寶、買阿騰訊股票呢？為何日日踩著中國土地怨天尤人，喊爹駡娘？

搞清楚，你也是Made in China！