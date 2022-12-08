公民黨執委會準備換屆，主席梁家傑吹風，說仍沒有收到任何有效提名，未能產生新一屆執行委員會。言下之意，是公民黨結束。

成立時稱藍血精英，當然啦，法律光環、學者包裝，怎知廿年不夠，就慘淡收場。





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故事要推回19年前23條立法時，當時一批大律師、律師等和不少人反對，參與反23條立法。最記得是2003年7月1日那天星期二，我是一份傳媒副總編輯，下午的編輯部，一個人沒有，記者、編輯和美術設計都不在，所有人都去了旅行。

當時正是反23條立法反到如火如荼之際，之前我問最得力副手為甚麼反對23條立法，她未能說出所以然，我列舉5個理由贊成立法，由國家安全到全世界其他國家運作、由歷史文化到現實需要，她每一點都想不出不同意的理由，但她說出一句話「總之係有D野啦」。

我說如果遊行人數愈多，就是敲響了民主派的喪鐘。她當然不置可否。

「總之係有D野啦」，她也上了街，和很多人和同事都上了街。

那天下午，一個人坐在公司，想起了民主派的喪鐘幾個字。

和民主派一些人物熟悉，在某些理念上是一致的，直至2003年「七一遊行」。司徒華70年代中搞金禧事件，已認識華叔（司徒華），當時只是個學生。之後講香港民主回歸、民主派搞高山大會、維園集會爭取88直選也在現場。

搞政黨是對的，但不能夠背棄某些信念，例如2003年「七一遊行」的背景，表面上是反對23條立法，但當年沙氏爆發，醫療防護意識和不足，令人憤怒；加上負資產和公務員減薪等一系列因素，令參與遊行人數大增。

但不同意他們誇大遊行人數，並刻意將夾雜著不同訴求的遊行，變成反23條立法、反政府掛勾。

當你不按牌理出牌，把其他帶著不同訴求上街的人，也綁架成反23條立法的遊行人數內，以此脅迫政府。結果，23條立法不成，你以為這策略十分成功，自此年年搞，就是不斷綁架民意。

何況背後還有外國力量介入，結果就是逐步把香港推上破壞國家安全的軌道上。香港2019年黑暴不就是把破壞國家安全推到極致表現嗎？

當年說民主派的喪鐘，就是怕他們走上偏激不理性之路。事實證明民主黨如是，之後成立的公民黨如是，他們背棄初衷，都怪他們自己。港大精英擁抱中環價值，卻玩激進，和社民連搞「五區公投」，當時已經證明失敗，卻愈走極端。

2019年反修例風波，竟然走去美國叫外人制裁香港，郭榮鏗回港時那副得意模樣，簡直不堪入目。當美國通過《香港人權及民主法案》干預香港內法案時，公民黨竟然拍手稱慶。

這些都是死因。不過所謂精英，都貪生怕死，郭榮鏗走了，那些余若薇、陳淑莊去了哪裏？當年講到個個站在台前，義憤填膺的人，今天做了縮頭烏龜，不敢露面。連湊幾個人出來做執委都沒有，真的大樹凋零。

公民黨要死了，民主黨還遠嗎？