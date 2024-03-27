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27/03/2024

伊斯蘭國對加沙沉默，卻血洗了莫斯科

#以色列 #加沙 #伊斯蘭國 #莫斯科 #美國的敵手 #美國的敵手
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　過去半年，以色列軍隊在加沙殺害了超過3萬巴人平民，伊斯蘭世界中最為令人聞風喪膽的恐怖組織「伊斯蘭國」卻保持了沉默；而就在俄烏迎來新的和談契機之際，與俄烏戰爭八竿子打不著的它，卻居然說時遲那時快，血洗了莫斯科。

 

俄羅斯保安人員押送疑犯出庭（美聯社）


　　伊斯蘭國呼羅珊分支（Islamic State-K）上周末對莫斯科紅花市政廳的恐襲，從各方面來看都顯得匪夷所思：該組織過去對俄烏戰場並未展示出多大興趣，作為激進原教旨主義的信徒，它不僅在回教齋戒月發動了恐襲，還似乎忘記了俄烏戰場上曾傳出的一段短片—烏克蘭亞速營的士兵在子彈抹上豬油，來對付車臣的穆斯林士兵。

不戴面罩的恐怖分子

　　從行動細節來看，4名槍手全部來自中亞國家塔吉克斯坦。他們很可能打算在總統選舉期間發難，但基於莫斯科保安嚴密而待到投票結束後。他們成功潛伏並滲透到莫斯科的大型公共設施，採用突擊隊形攻入音樂廳，並以熟練的持槍方式向市民開火。

　　一支完成了這麼複雜而專業的秘密行動小組，卻又處處展示出「烏合之眾」的假象：例如他們全程都沒有戴上面罩，這意味著俄情報部門從行動一開始，就有機會鎖定他們的面容，並通過手機通訊資料追查到他們的社會活動範圍和家庭背景。

 

恐怖分子以熟練隊形攻入市政廳（互聯網）

 


　　比較20年前車臣分離組織發動的別斯蘭學校人質事件，參與行動的恐怖分子直至行動第3天，即準備槍殺人質之前才脫下面罩。這本身就是個訊號，恐怖分子主動暴露自己身份，表明他們決心和人質一同赴死，這也促使當時俄特種部隊決定立即強攻校園。

　　這一回，恐怖分子既沒有戴面罩，但居然又沒有赴死的打算，而是在大開殺戒之後選擇了逃往烏克蘭。這就使得他們猶如在逃之前，還不忘給追蹤犬留下足夠的氣味，確保牠們能追上。當他們一一落網後，其中還有人被俄特種部隊割下耳朵塞到嘴裏，想必遭受了嚴刑拷問。

　　結果，四個被割耳、電擊，被打得鼻青臉腫的人，居然像白痴般眾口一聲回答說，他們是在社交網站上聽到召喚，以5000美元的報酬來莫斯科「幹一票」。就這麼幾個「白痴」，居然騙過了俄羅斯情報網，並物色到了一個幾乎沒有保安在場的大型公眾活動，製造了俄羅斯20年來最血腥的恐襲。

伊斯蘭國只針對美國的敵手？

 

大批俄羅斯民眾向遇難者獻花（美聯社）


　　由於這次恐襲疑點重重，伊斯蘭國究竟是個甚麼組織再度引起關注。而俄羅斯外交部女發言人扎哈羅娃的官方回答是：「伊斯蘭國只針對美國的敵手。比如阿富汗的塔利班、伊朗、敘利亞的合法政府和俄羅斯，真是無巧不成書。」換言之，莫斯科方面相信伊斯蘭國背後還有更大的黑手和政治動機。

　　從客觀事實來看，伊斯蘭國的崛起確實存在很多疑團：它在2012年左右突然發難，幾乎在同一時間擊潰了伊拉克政府軍、伊朗革命衛隊和敘利亞精銳部隊，在三國之間橫行多年，幾乎瓦解敘利亞政權。很難想象一支由「國際恐怖分子」組成的雜牌武裝，能夠具有這麼強大的戰鬥力。更為奇怪的是，這個火力遠比阿蓋達強大的武裝組織，卻從未對西方發起過有規模的恐襲。

　　2015年9月普京政府出兵敘利亞後，伊斯蘭國沉寂多年，現在重出江湖帶來何種警號？從小範圍來看，它的出擊也許僅僅就是為了破壞俄烏展開談判的可能性，這會帶給剛剛連任的普京總統不少的麻煩：

　　因為一、恐襲展示了俄羅斯的安全漏洞，莫斯科在「不設防」狀態下遭到血洗，無疑有損公眾對普京的信任；二、空前刺激了俄羅斯民間的仇恨情緒，迫使普京在烏克蘭戰場採取大幅度反擊，這就使得普京試圖與西方簽署新安全條約的意圖失算，俄羅斯在西線陷入連年戰爭的困境。

莫斯科恐襲是否單一事件？

　　但是，伊斯蘭國再次出擊的真正危險，還在於它會否產生更大範圍的影響：這包括對歐洲至東南亞地區的廣泛衝擊。伊斯蘭國在打擊俄羅斯的同時，也可能波及周邊地區，因此從西歐的法國遠至東南亞的印尼都提升了反恐戒備。

 

伊斯蘭國襲莫斯科只是單一事件？（互聯網）


　　以東南亞為例，伊斯蘭國在中東風起雲湧之時，曾吸引當地一些意識形態激進的回教青年前往參戰。這些青年在掌握軍事及恐怖主義活動技術後，回流到東南亞發展伊斯蘭國分支，並在多個國家的首都發動恐襲，一度構成當地主要的安全威脅。

　　伊斯蘭國死灰復燃的最後一個，也是最值得注意的警號，就是它是否會被進一步用於破壞中俄、中亞、中東國家間的安全與穩定。基於車臣戰爭等歷史因素，中亞是伊斯蘭國影響力的主要投射點，該地區東鄰中國、北接俄羅斯、南下阿富汗和巴基斯坦、西出中東，可謂牽一髮動全身。

　　中國近年在中東促成了伊朗與沙特阿拉伯的大和解，並致力鞏固阿富汗和巴基斯坦間的區域穩定。而普京在競選總統時，也明確對北京提倡的一帶一路建設表達了支持，矢言與中國一同實現經濟轉型。如果伊斯蘭國重新在中亞及周邊地區復活，就不排除是為了擾亂連貫中國、俄羅斯、中東北非的貿易路線。

　　就在伊斯蘭國血洗莫斯科的同一周，中資參與營運的巴基斯坦瓜達爾港上周三（20日）遭到恐襲，至本周一（26日）又有一支載有中企水利專家的車隊遇襲，導致5名中方人員被殺。俄羅斯和巴基斯坦同期發生重大恐襲，固然有可能是巧合，但確也印證了「狼來了」的寓意。包括北京在內的區內各國政府，近年雖然一直透過上合組織等機制，來提升集體反恐能力，但目前的防範策略和機制足夠嗎？

 

 

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