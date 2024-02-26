數碼轉型｜科技巨企以在職培訓留人才！設學習平台培訓領導力、鼓勵考取認證！Cisco︰多元化團隊能創造更好的創新表現

科技行業瞬息萬變，科企需不斷提升創新能力，以保持競爭力。為確保員工能夠跟上最新的技能趨勢，國際科技巨企思科（Cisco）為員工提供多種科技的在職培訓方案，旨在提升數碼領導力，並打造高包容度及透明度的企業文化，以良好的工作體驗留人才。

思科近年致力投資於人工智能（AI）研究和開發，以推動自動化、智能分析和預測等方面的技術創新。目標除了是加強產品功能、提供更佳的客戶體驗外，該公司也推出內部培訓課程和學習資源，讓員工學習和掌握AI相關的知識及技能，包括由基礎概念至應用場景的各種領域。

思科人事政策及目標總監Francine Katsoudas強調，領導者應該樹立榜樣、以身作則，以包容、公正和協作的態度來處理問題及衝突。（受訪者提供圖片）

思科人事政策及目標總監Francine Katsoudas表示，該公司鼓勵員工通過合作和創新來應用AI，例如會提供創新實驗室和平台，讓他們可以發展和測試新的AI概念和應用，並與其他團隊合作進行創新項目。

鼓勵考取認證 推動自主學習

除AI技能外，思科也為員工提供其他主題的在職培訓課程，內容涵蓋網絡技術、數據分析、軟件開發、網絡安全等多方面，旨在提高員工的專業知識和技能，吸引他們留在公司長期發展。

數碼轉型的趨勢正不斷增長，因此思科尤其重視員工在數碼領域的技能發展，並會鼓勵他們考取相關的專業認證，例如思科認證網絡專家（Cisco Certified Network Expert，CCIE），以驗證他們在特定技術領域的知識和能力，加強企業實力之餘，也幫助提升個人能力。

與此同時，也甚重視員工的領導力發展，所以會安排各種領導力培訓計劃，幫助員工掌握更佳的管理技巧，引導他們成長為優秀的領導者。此外，Cisco還提供內部學習平台，讓員工隨時存取各種線上課程和資源，推動自主學習。

Katsoudas相信，多元化的團隊能創造更好的創新表現，因此鼓勵領導團隊在招聘和晉升過程中注重多樣性，並根據不同員工的專長和個性，提供相應的培訓和支援。

勞資雙向溝通 尊重員工意見

她強調透明化和坦誠是建立信任的關鍵，即使企業身處困難時期，領導團隊亦應保持高透明度，並與員工分享公司所遇到的挑戰和失敗。例如在開會時，管理層應全面地分享每個信息和決策的背後原因，以及公司的目標和策略，確保每個員工都對自己的角色和貢獻有清晰的理解。

不過，只有管理層的單向表達並不足夠，企業也要創造開放的溝通環境來體現高包容度。例如要鼓勵員工多表達意見、提出問題和分享想法，使他們的聲音被聽到和受尊重，而管理層也應主動聆聽和回應員工的反饋，以促進有意義的對話和合作。