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09/02/2022

12星座今年會面對甚麼挑戰？哪個遇人事煩惱？哪個有財務困難？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　上周本欄講解了12星座在2022年哪一方面會有較多機會和幸運，可以好好把握。但捉著機會的同時，也要留意哪一方面會有較多挑戰和壓力，需要沉著面對，以及將之當作一種磨煉。（最好以上升星座作參考）

 

事業上壓力重重

 

　　金牛座和水瓶座這年在事業上，需要面對不少的壓力和挑戰，要背負不少的責任和重擔，而且上司對你的要求會特別嚴苛，稍為做得不好便會受到責備，所以要加倍努力，才會有成果。而處女座則要注意日常工作當中，工作量增加，做到相當疲累，更容易影響身體健康，變成慢性病。所以在拼搏之餘，也要適時放輕鬆。

 

（網上圖片）

 

財政要謹慎為上

 

　　山羊座和巨蟹座，本來都是穩陣保守之人，但今年在財務方面，還是會覺得有點緊拙，例如開支增加、收入減少，做生意亦不容易。所以需要開源節流，一方面要做好預算，謹慎理財，減少花無謂錢。另一方面，想想可以怎樣提升自己的搵錢技能，例如多學一門技能學問，增加自己在本業中的工作能力，都可以幫助你多找不同的工作，提升收入。

 

人際助力較少

 

　　獅子座和人馬座，這年在人際關係上會有較多困難，例如要多花時間工夫，才能跟客戶或團隊建立到關係，而來自於別人的助力較少，往往都要靠自己，所以還是鍛鍊好自己的實力，不要事事依靠別人。另外，你的客戶、夥伴、團隊，都會帶給你一些麻煩，需要你去解決，只好趁這段時間去強化自己解決困難的能力。

 

資歷不足 加倍努力

 

　　雙子和人馬座，本來都是相當好學的星座，不過既然學無止境，今年會發覺自己的學歷、知識、技能等有點不足，所以可以多去進修，特別是某些專業，可以去學習、考核，拿一個專業資歴，都有助你日後的發展。

 

內心鬱悶

 

　　雙魚座、天蠍座和天秤座，今年有時都會覺得有點鬱悶，心情麻麻。雙魚座是精神壓力大，容易睡得不好，或老是受著工作問題困擾。天蠍座就覺得心頭像有塊大石，而且家庭事宜會帶給你一些煩惱。至於天秤，則覺得自己好像沒甚麼發揮機會，總是有點苦悶。這三個星座都要適時去放鬆一下，別過度將擔子放在自己身上。

 

 

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