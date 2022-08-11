內地CHANEL廣告惹爭議！用單眼皮、塌鼻樑韓國名模被指辱華？這位模特兒來頭不少！

早前國際奢侈品牌Chanel在內地推出新廣告，宣傳其山茶花保濕護膚系列，引起軒然大波。原因是廣告中選用的亞裔模特兒有醜化東方人之嫌，有網民認為Chanel找來單眼皮、塌鼻樑、濶眼距的模特兒，是西方對中國人的刻板印象，有辱華之意，並掦言要罷買產品。

（影片截圖）

不過，亦有網民表示，東西方審美觀各異，不一定大眼睛及高鼻樑才是美女，更發現模特兒並非中國人，而是來頭不小的韓國名模Bomi Youn。

（影片截圖）

她憑著一張娃娃臉及充滿東方味道的獨特氣質，活躍於時裝界，曾為各大名牌如Dior、Fendi、Chloe及Burberry等品牌的時裝show作模特兒，並被英國版《 ELLE 》時裝雜誌評為新崛起的七大模特兒之一，絕非泛泛之輩。

其實廣告選角並非一定要四平八穩的美女，有個性的代言人，更能令人印象深刻。像早前Chanel找來演出《 魷魚遊戲 》的鄭浩妍作代言，她亦不是傳統美女，但型格十足，帶點冷傲，個人認為更配合Chanel的高雅形象。

Bomi Youn Chanel 廣告：https://bit.ly/3QiXrHf

鄭浩妍 Chanel 廣告：





