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24/01/2022

職場做決定，切忌「自我感覺良好」！別讓眼前狀況充昏頭腦！

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    本欄每周一更新

    辦公室政治

 

　　（欲知前事，請看從「投閒置散」到「留名千古」？貴為高層身邊「紅人」，為何會落得黯然離開的下場？

 

　　「我們去福州幹甚麼？」在飛往福州的飛機上，我問馬騮，他意味深長的說：「到了以後，你便知道。」

 

　　他是副總，我剛入行的新丁，一個小記者。縱使他欣賞我的工作能力，亦十分信任我，但亦不會把我視作心腹。

 

　　九十年代初的福州已經很興旺，只是城市沒規劃、交通一團糟，但人們精神飽滿，對前景充滿希望。

 

　　「下機後，我們去甚麼地方？」我轉換另一個問題去試探馬騮。「先去一個地方見一些人，然後再出去看看。」他說了一個梗概，卻又毫不實在，等於沒說，我也不再追問。

 

　　其實，那次是公司派給馬騮一項任務，去福州發展房地產業務。當時全國幾個對外開放城市都大興土木，福建有許多人跑了出國，賺了外滙都在家鄉和福州買房子。

 

　　公司在內地開展其他業務有她的優勢，即使和報業沒關也沒所謂，又何況有人脈，又同聲同氣，不用猜度投資方的背景、銀行又樂意貸款，借多少便多少。只要看準位置，投入第一期資金，便是一筆有賺無蝕的生意。

 

　　當天下機後，我們到市政府拜會了幾位領導，然後便由負責房地產開發的領導，帶領我們參觀十幾個項目。馬騮興致勃勃，認為每個項目都大有可為，他沒有和對方討價還價，反而不斷向對方派定心丸，說我們志在必得，弄得對方心花怒放。晚上飲宴，賓主盡歡。

 

　　回程時，我說：「其中一處近水庫，似乎太偏遠了。」

 

　　「你看看中國人，愈來愈有錢。他們有了第一桶金，會在家鄉建屋，有了第二桶金會在福州買屋，有了第三桶金，會買別墅，到了他們有第四桶金，他們會做甚麼？」他反問我。不待我回答，續說：「在北京、上海，甚至香港買屋。」

 

　　「還有另外幾塊地皮，附近交通仍未配置好。」馬騮打斷我的話：「一個人有了錢，買得起房子自然買得起汽車，right？」他的分析沒錯，只可惜時差早了十年，累得他「滑鐵盧」。

 

 

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