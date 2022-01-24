職場做決定，切忌「自我感覺良好」！別讓眼前狀況充昏頭腦！

（欲知前事，請看從「投閒置散」到「留名千古」？貴為高層身邊「紅人」，為何會落得黯然離開的下場？）

「我們去福州幹甚麼？」在飛往福州的飛機上，我問馬騮，他意味深長的說：「到了以後，你便知道。」

他是副總，我剛入行的新丁，一個小記者。縱使他欣賞我的工作能力，亦十分信任我，但亦不會把我視作心腹。

九十年代初的福州已經很興旺，只是城市沒規劃、交通一團糟，但人們精神飽滿，對前景充滿希望。

「下機後，我們去甚麼地方？」我轉換另一個問題去試探馬騮。「先去一個地方見一些人，然後再出去看看。」他說了一個梗概，卻又毫不實在，等於沒說，我也不再追問。

其實，那次是公司派給馬騮一項任務，去福州發展房地產業務。當時全國幾個對外開放城市都大興土木，福建有許多人跑了出國，賺了外滙都在家鄉和福州買房子。

公司在內地開展其他業務有她的優勢，即使和報業沒關也沒所謂，又何況有人脈，又同聲同氣，不用猜度投資方的背景、銀行又樂意貸款，借多少便多少。只要看準位置，投入第一期資金，便是一筆有賺無蝕的生意。

當天下機後，我們到市政府拜會了幾位領導，然後便由負責房地產開發的領導，帶領我們參觀十幾個項目。馬騮興致勃勃，認為每個項目都大有可為，他沒有和對方討價還價，反而不斷向對方派定心丸，說我們志在必得，弄得對方心花怒放。晚上飲宴，賓主盡歡。

回程時，我說：「其中一處近水庫，似乎太偏遠了。」

「你看看中國人，愈來愈有錢。他們有了第一桶金，會在家鄉建屋，有了第二桶金會在福州買屋，有了第三桶金，會買別墅，到了他們有第四桶金，他們會做甚麼？」他反問我。不待我回答，續說：「在北京、上海，甚至香港買屋。」

「還有另外幾塊地皮，附近交通仍未配置好。」馬騮打斷我的話：「一個人有了錢，買得起房子自然買得起汽車，right？」他的分析沒錯，只可惜時差早了十年，累得他「滑鐵盧」。