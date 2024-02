新年大計 | 新年定立目標變吹牛大會？致勝關鍵：落實執行決心及細節步驟！成功商業案例分享

新一年又到,很多人都會嘲諷這是一個吹牛大會,每人都會定立新的目標,定得愈多愈大愈好,然後把目標放到枕頭底,下年拿出來自嘲一番明年再見。

以上說的當然是一個不理想的狀態,並非所有定下大目標的人都必然會成功,但成功的人當初必定曾定下大的目標,英文有個說法很好:「Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.」

其實定目標不想變成吹牛,最關鍵是定下目標後有沒有落實執行目標的決心和細節步驟,如果沒有的話就是「自己呃自己」,如果有的話,那恭喜你,你必然會有很大的突破。

此話何解?因為當你定下一個有挑戰的目標時,你會有革命性的習慣上的轉變,思維上的轉變,而行動的轉變會導致不一樣的結果發生,就算最後結果未如理想,也必然比之前有進步。

以下是小弟最近聽過的一個最有趣的商業案例,大家可以去查一下。

在日本有一家連鎖麵包店,它們在2007年前做過一個市場調查,發現顧客比較傾向去買沒有密封包裝的麵包,因為密封包裝的麵包給人第一印象是比較不新鮮或有添加防腐劑。然而在營運角度去看,密封包裝的麵包最大的好處是可以用條碼作記錄,在收錢付款時能減省計錢的時間,然而為了處理這個看似簡單的問題,卻引發一個意想不到的挑戰。

營運者為了令麵包銷量提高而放棄預先包裝,而這就使收錢的人責任重大,首先他或她們要學會用肉眼快速分辨包的種類,然後亦要把價錢牢牢記住,輸入價錢加減亦要做到非常迅速,才會使交易過程提升,這亦意味着培訓新的員工成本提高,而當時的那家連鎖店的包點種類繁多,有200多種,這使前線人員和顧客都非常痛苦,交易過程也很漫長,顧客體驗亦有很大的進步空間。

在2007年的時候該連鎖店的老闆就開始尋找科技解決問題,他希望找到一個系統可以自動分辨包的種類和計算價錢,這對於當時的科技人員來說絕對是一個非常大的挑戰,(AI 可以有這麼高效使用也是近兩三年的事而已),最終歷時5年時間,經歷重重難關,他們成功開發到有關系統,使人工智能觀察與學習辨別不同形狀種類的包點,亦在此殺出一條血路,因為不止一間麵包店需要此等系統。

故事還未完結,這套系統最後因為高強的「觀察」能力而被醫學領域採用,最後拓展到使用來辨識癌變細胞,甚或醫院採用到辨別藥物或在工程界被用來辨別螺絲。最關鍵的是當初的開發面對的困難和挑戰是極大,例如當年電腦幾乎是沒有「視覺」的狀態下,要教會電腦如何從形狀、光影和顏色中尋找模式再去學習如何辨認包點,在當年的演算法中幾乎是不可能的任務。惟有目標明確,不肯放棄的精神才會使他們現在獲得如此大的成功。

如果你們也有想有一個很大的進步,想使自己與上一年有所不同,不妨先從定下有挑戰的目標開始,之後你自然會找到自己的良師益友,找到你需要的方法,只要不放棄,雖不中亦不遠矣。

希望大家龍年身體健康,心想事成。