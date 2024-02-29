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29/02/2024

WhatsApp新功能｜新增超實用「日期搜索訊息」！教你2 Steps超快找回對話記錄！打工仔必學！一文重溫5大WhatsApp新功能

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Text: Sammy Leung, Kennis Wong

　　WhatsApp又出新功能！大部分香港人天天都會用WhatsApp溝通，如果你今日想找回某一日的訊息，很多是都會不停向上翻或者是輸入關鍵字。但如果你想找回上年每一日的對話又忘了關鍵字，可能都要花上10至15分鐘的時間向上翻，十分麻煩。近日，WhatsApp宣布推出新功能，以日期搜索訊息功能，大大減少搜索訊息的時間，真的超實用！除了今次的新功能外，會整合了WhatsApp推出5大新功能，方便大家了解！Let's go！

 

WhatsApp新功能│1. 以日期搜索訊息功能

 

　　大部分香港人天天都會用WhatsApp溝通，你跟朋友的多年WhatsApp訊息分分鐘上千個、上萬個，如果你今日想找回某一日的訊息，又忘了關鍵字無法搜尋的話，可能都要花上很多時間向上翻。近日，WhatsApp宣布推出新增「以日期搜索訊息」功能，只要2 Steps就可以做到：

 

  1. 點擊對話頂部的聯絡人或群組名稱
  2. 搜尋列中輸入日期，即可檢視當日的訊息

 

　　大家只需於搜尋列中輸入日期，便可找到當日的對話訊息，對於找回重要訊息的人來講，簡直是恩物。若大家想搜尋個別的多媒體訊息，可於個人或群組對話中點擊聯絡人或群組名稱，再從中選擇所需的媒體、連結或文件。提提大家此功能將陸續開放予Android用家使用，並已登陸iOS、Mac桌面和WhatsApp網頁版。

 

 

WhatsApp新功能│2. 4大文字格式：編號清單、點列式方便表達重點

 

　　大家平時使用WhatsApp溝通，會不會使用不同的文字格式？為了讓對方可以清楚了解到自己表達的重點，有時我們會用粗體、斜體。近日，WhatsApp公布4項全新編輯文字格式，有編號清單、點列式等等。

  • 項目符號清單：輸入的每個字詞或句子前加上連字號「-」，並在符號後預留一個空格，就可以做到點列式！按下一行，就會做到自動點列！

     

     

  • 編號清單：輸入文字內容前加上數字、句點和一個空格，按下一行，就會做到自動編號清單！
  • 引號：輸入文字內容前加上尖角括號「>」和一個空格，就成功了！

     
  • 內嵌程式碼：在輸入文字內容的前後各加上一個反引號「`」，就區分句子可以訊息。

     

 

延伸閱讀：WhatsApp新功能｜WhatsApp 4大全新文字格式：編號清單、點列式方便表達重點！一文睇晒8大簡單指令編輯文字

 

下一頁：其他WhatsApp新功能

 

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