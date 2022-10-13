環球科技大戰，房地產市場更需穩定

資本市場持續震盪，環球科技如箭在弦，美國最新的半導體政策對環球科技產業影響巨大，對未來科技的發展有著明顯的制約效果，會否導致環球科技產業由盛轉衰，值得持續關注。

在新經濟領域面對挑戰的同時，維持內地經濟穩定顯得尤其重要。當中，房地產市場回穩更屬核心對策，看似方向已經明確調整。在國慶節前，人行和財政部連續兩天出台政策，協助穩定地產市場，以促進穩住宏觀經濟基本面。人行及銀保監會發佈通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。此外，人行更決定自今年10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點。同日，財政部與稅務總局發布公告，自今年10月1日至明年12月31日，出售自有住房並在現住房出售後一年內在市場重新購買住房的納稅人可獲得退稅優惠。在早前，銀保監會亦曾表示，內地房地產金融化泡沫化勢頭得到實質性扭轉，增量風險已基本控制，存量風險化解正有序推進。相關信號給予了市場較為明顯的正面暗示，顯示內地房地產市場調控將進入新階段，而節前連續推出的多項政策，可被視為對該信號的的正面回應，有著一定的影響。

（CNS）

自今年開始，內地房地產市場面對一系列挑戰，各級政府土地出讓收入明顯下跌，房地產爛尾斷供事件不斷，各地方政府紛紛推出穩定及救市舉措，但效果有待觀察。到了現在，人行和財政部直接出台相關政策，象徵著在未來產業調控上，主導力量或將由地方政府層面上升至中央部委。在政策方向上，同步由嚴格管制逐漸轉變為支援穩定的方向。中央政府連續出台一系列政策，反映出目前國家對解決房地產市場風險的積極取態。同時，從事實上可見，內地房地產業和地方財政正面對一定的挑戰。

估計地方政府的救市舉措在中央政府的宏觀指引下，將得到更大的支持，更能順俐落地落實。投資市場可期待著更多的配套政策將同步出台。筆者估計待中央主導的房地產調控政策效果顯現後，目前由行政主導的政策調控或將慢慢轉向市場機制調控。經過房地產結構性改變後，內地城市的房地產市場將呈現差異化的表現，內地大中小城市房價齊升齊跌的舊常態將會改變。在新發展下，內地中心城市和大城市仍將有較大的發展空間，而房地產企業將更趨向集中化，領前的企業，更加具備品牌優勢和規模優勢。需要留意，未來內地的中小型房地產企業或被併購或被淘汰。隨著內地房地產市場回歸正軌，領前的龍頭房地產企業將能更為在長線的發展道路上平穩兼健康地的發展，投資價值亦將會同步提升。