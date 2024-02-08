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08/02/2024

埋年：「千」載不變

#佳寧案 #詐騙 #理財智慧
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　　日前那場足球表演賽被球迷譏為「香港最大的詐騙案」，其實它遠不及近期上映的一齣電影而再被人熱議的「佳寧案」。


　　佳寧集團於1983年10月正式清盤，恒大(03333)近日也被高院頒令清盤，逾40年過去，這類財金「千」門奇案導致哀鴻遍野，投資者似乎並未汲取教訓，全因有個心理始終如一。

 

　　陳松青自1977年成立佳寧之後，於1979年，以每股6元，收購當時每股1.5元的美漢企業，出手奇高；翌年借殼成功，並易名為「佳寧置業」後，旋即以約10億元購入金門大廈（即位於金鐘的美國銀行中心前身），但9個月後，佳寧卻宣布作價16.8億元，把大廈售予「百寧順」，帳面賺了近7億元！1980年11月，佳寧股價升至17.9元，僅約1年，股價便相當於其前身美漢股價的11.9倍（表）！從此，陳松青便被人認定有「點石成金」之能。

 

 

佳寧神話幻滅

 

　　自1980年起，佳寧開始透過發行新股，以及向銀行借貸，大肆擴張，涉足香港地產發展，包括位於地利根德閣、沙宣道等多項物業，以及3幅位於九龍灣、荃灣及大埔的工業地皮等。據稱，佳寧在全盛時期，還於美國擁有逾800畝的發展區地皮和酒店，以及於加州一個市中心發展項目，投資3.5億美元。

 

　　80年代初，97前途問題導致香港地產和股市下跌。1982年，佳寧業務及股價大受打擊之餘（圖），同時被人發現帳目有問題，更被揭發金門大廈售予百寧順的交易根本並未完成，7億盈利純屬子虛烏有，佳寧遂告破產，而陳松青亦被控串謀訛騙馬來西亞國營裕民銀行旗下的「裕民財務」。

 

 

拜金主義作祟

 

　　裕民正是之前為佳寧提供了近3億美元，以購入金門大廈的財務公司。不過，佳寧的登記資本額其實只值2元，又沒有其他抵押，難怪當年這宗近3億美元的融資安排，會被廉署形容為「極不尋常」。

 

　　為甚麼當年會有這麼多股民受騙，甚至連銀行也中招？全因所有人都有個心理：拜金主義，只會崇拜銀紙；怕富欺貧，只懂看人充闊了的門面，底蘊如何，概不探究。例如佳寧爆煲不久，至90年代初，又來個澳洲首富、前奔達集團主席龐雅倫(Alan Bond)，他演繹的也是與陳松青類似的「故事」，同樣被控詐騙罪成而三度鋃鐺入獄。此外，近日使不少投資者陷入困境的恒大，也難免予人有「吹得過大」的印象。

 

　　近日有網媒訪問了當年佳寧借殼上市的主要推手詹培忠，這個「金牌莊家」認為，詐騙是信任的另一解釋：如果別人信你，你做得好便成功；對人作出承諾並完成，便不是詐騙。他以「特殊手法」來形容陳松青，更說「蹺唔怕舊，最緊要有人肯受」云云。

 

　　投資者傾向「拜金」可理解，但適當時候就要醒醒。盲目迷信於沒有基業、只有財技的「財閥」，對任何投資決定都不利。廉署形容，當年佳寧的財務狀況是「十個茶壺九個蓋」，其實佳寧財政遠差於此。

 

　　60至70年代，不少「阿媽」持家都只有「9個蓋」，那純是為了應付家境困難，而刻苦謀生。她們用的不是財技，與佳寧、恒大、奔達之類的企業，可能只以5個蓋去冚10個茶壺的緊絀情況，絕不能相提並論。事實上，有9元資產，借1元周轉十分合理。除非有特殊情況，一般財務借貸上限的要求是只借資產的35%。

 

買股還須務「實」

 

　　因此，投資者須留意那些突然冒起的無根「財閥」。假如企業不是有新的突破，例如在科技上，那便要留意，還宜相信那些歷史悠久、有實業背景和基礎的企業較好，例如華為、比亞迪(01211)等。

 

　　股海一個大浪冚來，有實業為基礎的企業固然可「瓜」，但相信投資者也較輸得「心甘命抵」。2008年破產的雷曼兄弟，又或今時那些逐漸倚重財技的企業，都是走上佳寧建在浮沙上的老路。

 

　　「未買前，先諗賣；未諗賺，先諗蝕」智慧，龍年將仍歷久常新。投資者不要迷信於甚麼「鑽石」手指，須知道王老五才有「鑽石」，但即使被譽為「鑽石王老五」者，也難保不是粒爛鬼玻璃頭。

 

　　（「埋年」系列．四之三）

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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