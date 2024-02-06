美聯儲局上周公布議息結果，連續四次維持利率不變，並繼續維持聯邦基金利率在16年來最高，higher for longer趨勢似沒改變。市場遂由樂觀預期今年3月減息，轉為5月才開始減。有人問：若美聯儲局真的減息，會否反令美股下跌呢？對此，中國人有個傳統智慧可能會有些啟示：耕田。

兔年埋年，恒指兔年跌近三成(-29.5%)，加上近日港股表現，少不免會令好友氣餒，或轉投美股；針對美聯儲局減息，會導致美股升或跌的問題，網上有視頻嘗試整理並綜合，美聯儲局過去10次首次減息之後，會出現的一些規律和結果，但結論還是：要繼續估。

視頻顯示，40年來，美聯儲局經歷了10個減息周期（圖一）。在這10輪首次減息（表）之後的1個月、3個月、6個月、12個月，標指回報的平均值分別是-1.2%、1.0%、5.8%及9.5%，並得出「美股升的機會比下跌高」的結論。

過去減息難預示美股

正如視頻所述，自1984年以來，10次減息的數據並不足以反映減息的趨勢和規律，而且每次周期首次減息的原因都不盡相同，需要「具體情況，具體探究」，但總算仍可歸納出三大因素：一、利率「正常化」（1984、1989及1995年）；二、對美國經濟增長的憂慮（1987、1998及2019年），以及三、經濟衰退（1990、2001、2007及2020年）。

視頻中，利率「正常化」是指當通脹的風險已被大幅降低，不必再用高息來遏抑通脹時，美聯儲局便會決定將利率「正常化」，而標指就會穩定上升。

「對美經濟增長的憂慮」是指一些會影響美國經濟增長的事件或場景，包括1987年10月19日，美股市發生了「黑色星期一」；1998年9月，避險基金長期資本管理公司(Long Term Capital Management)瀕臨倒閉，時任美聯儲局主席格蘭斯班(Alan Greenspan)便須連續減息，為市場提供流動性。2019年7月，令讀者記憶猶新的是，中美貿易戰打得非常激烈，中國將經濟放緩。以上都讓美聯儲局憂慮美經濟終會受到波及，於是啟動減息周期。

衰退是減息因或果？

至於1990年的經濟衰退，似不因減息，反而主要是由於伊拉克入侵了科威特導致國際原油的價格暴漲，才令美國連續三季的GDP錄得負增長；2001和2007年的減息，甚至令標普在一年之後，仍未回到第一次減息時的家鄉；2020年，美經濟衰退則僅僅維持了兩個月，美股市反彈的速度就快了許多。可見同樣的減息，美股反應的分別其實頗大（詳見相關視頻－－「減息與美股反應」）。

鮑威爾不是沃爾克(Paul Volker)、格蘭斯班或伯南克(Ben Bernanke)，今時面對的經濟情況也跟之前不盡相同，如只看個別經濟數據「理想」就減息，可能會太輕率。

自美聯儲局上周發出不會於3月減息的訊號後，佔標指29%的七大科技股(Magnificent 7)隨即應聲下跌，其中特斯拉（美：TSLA）、蘋果公司（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL、GOOG）相繼捱沽，恐美股噩夢將至。其餘為微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）及Meta（美：META）。美股要「瓜」，時辰未到，是美國經濟至今還未衰落，因要為拜登連任造勢。今時美國政府一直有各式各樣的錢派，何況尚有因打仗而受惠的軍工回籠經濟。

經濟周期像四時變化

投資要配合一地的經濟周期（熱、涼、寒、溫，圖二），正如耕田，也要配合春生、夏長、秋收、冬藏一樣。夏天會有蕹菜，各類瓜；秋收有番茄、芥菜；秋收之後，就準備過冬，可收蘿蔔、椰菜；到立春時，就有豆苗、白菜等。耕田要配合四時季節變化，才可有好收成，投資也如是。

所謂不時不食，不時也不耕不種，炒股與耕田有太多共通處，例如傳聞中，阿爺的「救市基金」，又名「平準基金」，不也出自宋王安石針對農耕經濟提出的平準、均輸之法？今時投資者不讀讀古書，學學古人智慧，恐輸光都未到天光。至於那些蕹菜、番茄、蘿蔔、豆苗等各代表甚麼股，就要因時而異。

（「埋年」系列．四之一）

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）