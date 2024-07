還是美就業數據的糗事

自2022年12月,筆者就有文謂《美就業數據造假》(圖一),由2022年12月至今日(8日),筆者都一直謂美就業數據造假,不過市場仍樂「炒」之不疲,有藉口來炒。不過投資者要記得上咗車,就要及時落車,不要大安旨意,坐到撞車。

美國就業數據的統計是由美國勞工部和美國人口局兩個機構來做,兩個機構,用不同的調查方法,去調查兩批跟就業相關的人士,詳見另文「就業報告定義」。

美國勞工部是向美國企業發問卷查詢其職工招聘、離職情況,不過近年這些問卷的回覆率偏低,有謂低至只有三成許,其餘的六成未回覆者,就用統計模式去推算出來,故這個勞工部所統計出來的新增職位,就存在偏差,往往要在之後的一個月後大幅修訂。

亦有認為,在月初第一個周五(5日)勞工部所發表的新增職位是只計算至上月的月中(因郵遞未能於上月月底之日便收齊),故便出要大幅修訂,但這說法有兩個漏洞:

1. 統計如不以每月最後一日作統計,而就以每月月中某日作統計,只要月月如是,統計新增職位也無需大幅修訂,因為統計日期不是由1號至30(或31)號,而是由前月的15號至翌月之15號,只要日期相若,統計數據亦可均衡,不應出現大幅修訂。

2. 如真是收集不了一整月的數據,則在翌月的就業職位,就只有向上修訂,補加回未計入之新增職位,而不是大幅向下修訂(圖二)。

美勞工部宣布6月美新增職位20.6萬個,市場平均預期只增19萬個,高盛更估低至只增14萬個,對比之下,是美勞工部之「統計」準還是市場的「預期」準?

可以回看歷史!

今次美勞工部將5月的新增職位(於6月初公布)由增27.2萬個,下修訂為增21.8萬個。

4月的新增職位(於5月初公布)由增16.5萬個,下修訂為增10.8萬個。

圖三顯出這些新增職位的大幅下修訂,是恒常趨勢,此亦即今次公布的新增20.6萬個職位,在下個月時怎被下修訂少5萬至6萬個職位,即是可能跟高盛估增14萬個職位是相若的。

就是由於這些大幅下修訂新增職位,故美聯儲局年來一直有內部研究指出這每個新增職位數據不可信(圖四),而美聯儲局局長鮑威爾終於6月14日也表示這個公布的新增就業數據有誇大處(圖五),而在美聯儲局1月的議息會議紀錄於2月22日公開,內裏有這一句:

While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive Fed officials judged that some of the recent improvement 「reflected idiosyncratic movements in a few series。」

簡譯過來是:

「最近的趨勢(指就業情況)是蠻好的,但美聯儲局有些成員認為最近的一些好象反映有特殊的情況。」

美聯儲局公告裏這段話,是官話,不明指你造假,他們認為是有特殊情況,即是唔信囉。

今個月公布的新增主要增長來源,是政府招了7萬人(圖四紅色棒),這佔了今月約三分之一的職位增長額,這些突然增加的政府職位應是臨時工,可以是為了要應付總統選舉的人手安排,職位不長久,不知猴年馬月就會不再聘請,屆時又會有大量職位流失了。

今次美就業報告最宜跟進的是失業率升至4.1%是自2021年1月以來最高的(圖六)。

另外要關注的是在今次的公布中,長期失業者(失業逾27星期的)增加了16.6萬個至150萬個,較一年前增加了110萬個,佔了業者22.2%,這代表甚麼?是:

1. 鮑威爾所謂的勞工市場強勁?

2. 衰退之鐘已響?



---------------------------------



就業報告定義

就業報告包括失業率(Unemployment)及非農業就業人口(Nonfarm payroll employment)。就業報告(The Employment Report),包括與就業相關的訊息,分別由兩個獨立的調查得出,即企業調查和家庭調查。就業報告的內容來自家庭調查(Household Survey)與機構調查(Establishment Survey)兩份獨立的調查資料。其中家庭調查資料是由美國普查局(Census Bureau)先作當期人口調查(Current Population Survey),然後勞工統計局(BLS)再統計出失業率。

而機構調查資料又稱薪資調查(Payroll survey),是由勞工統計局與州政府的就業安全機構合作彙編,根據的樣本包括約38萬個非農業機構。其中,企業調查提供有關非農業部門的就業情況,平均每小時工作和總小時指數;家庭調查提供有關勞動力、家庭就業和失業率的情況。非農業就業衡量在所有非農工業中有收入人員的數字,如製造業和服務業。

