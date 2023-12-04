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04/12/2023

受人景仰的芒格

#財識兼收 #理財 #投資 #芒格 #巴菲特 #逝世
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　股神巴菲特拍檔查理芒格逝世，終年99歲，對很多價值投資者來說，這是一個難過的消息。巴菲特在聲明中稱：「沒有查理的靈感、智慧和參與，巴郡不可能發展到現在的狀態。」若大家了解巴菲特的事跡，自然會明白這個聲明。

 

　　巴菲特是價值投資者的代表，把價值投資發揮得最極致的一位，論投資所得的身家，無人能及。然而，他的投資風格曾經出現重大改變才有今天的成績，而改變他最深的，正是芒格。

 

　　較初期的巴菲特，嚴謹跟隨他師傅Graham的投資方法，以折讓價買入便宜東西，到今天還有不少門外漢以為價值投資只是這樣操作。中後期的巴菲特受芒格影響，已經調整了投資策略，以合理價買入好東西（例如買入當年沒太多折讓的可口可樂股票）。這有點兒離經叛道的改變，卻能替他帶來超級巨富。

 

 芒格總能看見巴菲特未有留意的風險，把衝動的他定下來。(AP)

 

　　朋友不用多，能交心的就好了，好的拍檔就更加難求，能交心的好拍檔更是絕無僅有。找拍檔，最好能找個能互補不足的，一個攻、一個守，一個睇大局、一個管細節，一個樂觀、一個總能看見風險。這樣的「黑白配」，出來的效果最厲害。巴菲特與芒格皆是價值投資者，大家都是師承Graham的一套，思維如此接近，理應難以成為「黑白配」。

 

　　他倆思維相近，仍能發揮如此效果，實在難得。聞說巴菲特每看見企業樂觀一面時，每次問芒格，他99%以上都會回答：「No!」芒格總能看見巴菲特未有留意的風險，把衝動的他定下來。同時，又能做到把保守的巴菲特變成能買入可口可樂股票的股神，發揮拍檔的益處。

 

　　芒格這99年人生，留下了很多智慧。網上見到芒格演說對於成功的方程式，值得分享。

 

1. 量入為出

2. 謹慎投資

3. 避免「有毒」人群和「有毒」活動

4. 延遲滿足

5. 終身學習

 

　　以上五點看來非常簡單，但把一些簡單的動作持之以恆地做一輩子，一點也不簡單，而且效果更會是你意想不到的強勁。

 

　　芒格曾經出版一本著作叫《窮查理的普通常識》，內容足以令大家知道普通常識如何不普通。著作內提到可口可樂股票的投資價值，以多角度思考問題：

 

　　「一個兩百萬美元的投資，期間支付數十億美元紅利後，150年後（到2034年）如何能合理地成為一間市值兩萬億美元的企業呢？」

 

　　當中芒格示範了運用多個範疇的知識，包括法律、生物學、金融財務、數學、市場學、心理學、統計學、科學、醫學、社會學、商業管理、人類學等，每一個範疇都是相對淺層的知識，合起來就是不普通的常識，非常精彩。

 

　　翻查記錄，小弟近10年前已經節錄了芒格近百條投資語錄，並逐點評論，從他身上學到不少智慧，大家不妨重溫。

 

　　芒格，多謝你，一路好走。

 

相關連結：

【芒格RIP】
https://www.patreon.com/posts/mang-ge-rip-93806361

 

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