鮑魚一哥：退休會變戇居居！

香港米芝蓮三星的「富臨飯店」，邁向五十周年，出版限量發行精裝本《阿一師徒與鮑魚》。這類書，多屬賣膏藥之類，廣告味道太濃，讀之無大趣味，故此，我從冇動機細細翻閱。不過，既然放在枱頭，都應該快閃望吓嘅。點知⋯⋯犀利！打開即似被磁石吸住，因為「鮑魚一哥」楊貫一講中我內心的說話：「要做好一件事，沒年齡界限，只應堅持地做下去，絕不言休！更何況，一退休，人就會失去動力，變得戇居居！」

此書內容珍貴，有若磁石。

雖屆高齡，但永不言休，以免戇居居。

多年來，遇到不同年齡層的人，包括年青的，不少掛在口邊：「最好早早搵夠退休！」上了年紀的也多呻：「做乜鬼吖，退休嘆世界咪仲好？」恍似一退休就會過着神仙般的美好生活。

係真唔係真？我親眼見到的，大量剛剛相反的例子，尤其曾處高位的男性，一旦放棄工作，沒有了責任及權力，立時會失去人生方向及面上光彩。然後，自尊自信開始低落，人也變得怪怪的，就似上期提及電影《隱閉中年》內的湯漢斯，真是人見人怕。香港不少這類男人，多坐在「維園」！

鮑魚一哥已經九十一歲，真真正正做到——活到老、做到老、學到老，從事業中找到活著的意義及存在的價值。大家切勿以為佢生下來就有做廚師天份，又或，一出來工作就成為明星廚師。

一哥的對事原則。

一哥的做人原則。

錯錯錯！事實，佢童年背景苦過梁天來（唔識請上網查！），童年時遇上第二次世界大戰，日軍侵華，父親慘遭暗算身亡，日日捱餓，親眼睇住兩個妹妹餓死！

終於在1948年，孭著一張爛棉被及帶著幾個光酥餅，赤腳由中山行八小時，抵達澳門，再輾轉來到香港。起初，諗住投靠親戚，豈料⋯⋯真是窮在路邊無人問，充分體會世態炎涼。

咬咬牙，就由雜工做起，在「大華飯店」任最卑微的小工，月薪三十元（每日一蚊人工！）。背景關係，別人睇死你不能失業，故多番被欺負，甚至曾被管工打到噴鼻血。一關又一關捱過，以一日工作十五小時拼勁，不嫖不賭（飲食業內普遍惡習），慢慢受到老闆及大客賞識，循序晉升，由樓面升至部長，再至營業部負責人。過程充滿風浪，絕沒半點幸運成份。

前國家領導人李瑞環讚不絕口。

外國名廚也來學嘢。

終於，在1974年自立門戶，創辦富臨飯店。但股災之後，香港經濟低迷，生意甚差。屋漏更兼逢夜雨，此時，廚房員工集體「玩嘢」，激得一哥紥紥跳，最終被迫親身掌廚一腳踢。

令人垂涎的阿一鮑魚。

從來冇人挑戰這江湖地位。

令富臨連年摘米芝連三星的三位靈魂人物。

上天的安排，一做廚，天份竟就此爆出。後再得高人指點做鮑魚竅門，專攻貴客，從此一步步登頂，成為人民大會堂貴賓名廚，被公認為「阿一鮑魚、天下第一」。如此苦幹大半生的專業鬥士，最大的享受，正是繼續從工作中尋找生趣，拒絕戇居居退休！