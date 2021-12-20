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20/12/2021

《Online有話兒》疫情無礙樓價飆升，全球升幅最大國家你實估唔到！

#理財 #Online有話兒 #樓價
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　　話說今年疫情大爆發，但樓價就越升越有，瑞普萊坊（Knight Frank）早前發表2021年第3季「全球住宅房價指數」，截至今年9月，全球主要56個國家及區域房價嘅平均年增率高達9.4%，較上季增幅微增0.2%。不過，你梗係以為升幅三甲一定有香港啦！咁你就錯啦，升幅三甲國家你真係估都估唔到，而冠軍國家近期更面對貨幣大幅膨脹問題，唔通兩者有關係？

 

第一位係土耳其，名義升幅高達35.5%

 

(Shutterstock圖片)

　　真係估都估唔到，第一位竟然係土耳其，名義升幅（含通脹）高達35.5%，係咁多個國家入面升幅最大，而土耳其第三季度物價增長高達19.3%，今年個國家真係好事多磨，今年土耳其里拉對美元貶值約45%，早幾日當地股市更大跌並觸發融斷機制，而當地居民的購買力已跌至歷史最低水平。

 

　　歸究原因，主要係土耳其央行宣布減息至 14 厘，為連續第四個月減息，導致里拉兌美元創新低，總統埃爾多安希望利用低息刺激經濟，並希望帶領土耳其打一場「經濟獨立戰爭 (economic war of independence)」，不過傷敵未夠一百，自己已經損失一千，所以當地為避免自己損失購買力，所以將資產一係換美金，一係就寄存係房地產，所以土耳其樓價越升越有就係咁解。

 

南韓、紐西蘭緊隨其後，台灣排第三十位

 

(Shutterstock圖片)

　　南韓今年樓價升幅達26.4%排第二，紐西蘭則21.9%，排第三。萊坊國際住宅部主管Kate Everett-Allen認為，似乎紐西蘭、英國、美國都錄得顯著升幅，而呢堆國家都係疫情大國，雖然全球都預備加息、加稅，同時都壓抑樓價，不過似乎越打壓樓價越升越有，預計明年樓價都會持續高走。

 

　　台灣今年升幅都有9.3%，排全球第三時位，普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台灣房市受資金面、產業面、成本面等三駕馬車帶動。雖然今年台灣已經推動各項政策壓抑樓市，包括「實價登錄2.0」、「房地合一所得稅2.0」，不過全球通脹氣氛炒起，似乎台灣樓市價格同供應都創新高。

 

香港排四十四位，年增幅度達3.8%

 

　　至於香港則排四十四位，按年漲約3.8%，扣除通脹後的實際樓價升幅為2.4%。雖然今年樓價仍有升幅，但係恒生地產分類指數由約跌18%，其中新地（00016）、恒地（00012）及信置（00083）股價對資產淨值折讓（NAV），分別折讓達54%、53%及57%，咁係咪代表地產股抵買呢？

 

　　另外，有美資大行已經睇淡今年樓市，雖然政府表示會提高供應量，但美國又話明年將會加息，一手定二手交易量目前都算低水，所以來年樓市有機會出現「價量齊跌」，咁對於想上車嘅市民而言，明年會唔會係一個好機會呢？

 

 撰文:李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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