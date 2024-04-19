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19/04/2024

美元升值，亞洲金融危機重臨？

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國傷風，全世界感冒。

　　3月公布的美國就業數據和通脹數據顯示，當地勞工市場依然十分熾熱，新增就業人數繼續迅猛擴張，工資持續上揚，在經濟周期尾端展現出如此強勁的增長特徵實屬意外。勞工市場高燒不止，導致服務業成本持續高漲，通貨膨脹居高不下，讓經濟學家和美國聯儲局的預測很尷尬。

　　美國通脹在最後階段反覆曲折，其實並不令人意外。疫情觸發的供應鏈危機已經結束，俄烏衝突帶來的能源危機也大致告一段落。美國通脹借助外力，CPI從9字頭直落到3字頭。聯儲局也有點洋洋自得，以為在對抗通脹上很快可以畢業，市場的判斷一度更樂觀。

　　最新的經濟數據則顯示，聯儲局該念的書都沒有念，短期畢業並不現實。聯儲局貨幣緊縮政策，真正能夠產生效果的，是抑制內需、抑制工資過快增長，但是在這個領域看來，效果並不理想。華爾街驚醒，對利率政策前景重新評估，從higher for longer（維持高利率）變成higher for still longer（高利率還得更久）。

　　整個金融市場都在重估美國的減息前景，今年的減息時機進一步後置，預計減息次數從數據發布前的年內三次下調到一至兩次。美國國債全線遭到拋售，對政策利率最敏感的兩年期國債收益率在6個星期內從4.19%跳升到4.92%。換句話說，市場的減息預期已經少了3碼。

　　對美國政策利率前景的重新評估、重新定價，導致美元匯率全面反彈，美元指數衝破106，兌日圓匯率更創下30幾年來的新高，兌亞洲各貨幣匯率一齊上揚，勾起市場對1997年亞洲金融危機的回憶，「亞洲匯率保衛戰」等聳人聽聞的標題，在媒體、自媒體跳動。

 

美元兌日圓匯率創下逾30年新高，兌亞洲各貨幣匯率同上揚。(Shutterstock)


　　金融危機會不會再次來襲？從過往幾十年的經驗看，每次美國進入高利率、強匯率周期，新興市場必有一劫。機制是美國利率較高，資金從新興市場流回美元區，推高美元匯率、推高美元資產價格，吸引更多資金出離新興市場。新興市場國家動用外匯儲備來維持匯率穩定，但是隨著儲備的迅速減少，基本面因素惡化，更多外國游資（還有本國資金）逃離。不少新興國家在美元疲弱、利率低下的時候，積累了大量美元債務，一旦外資撤離，美元流動性很快捉襟見肘，信用評級遭下調。本國匯率一再下貶的話，原本具有還款能力的本國企業也無力償還美元債。

　　上一輪美元持續強勢發生在1995至2000年，此間先後觸發了墨西哥債務危機、亞洲債務危機、俄羅斯債務危機和阿根廷/巴西債務危機。從任何意義上說，美國利率居高不下、美元匯率不斷升值，對於新興市場國家經濟都是一個威脅。2020至2022年美元曾經有過一次升值，基本上是疫情之下資金流入美國避險，不過時間較短，美元匯率很快掉頭回落，只有斯里蘭卡、阿根廷等幾個新興國家受到衝擊。

　　2023年開始聯儲局瘋狂加息，在14個月內加息超過5個百分點，令美元匯率再次上升。不過市場去年開始一直有利率很快會回落的預期，使得美元匯率升值並不激烈。現在市場突然意識到美國的通脹仍未受控，聯儲局在短期內未必有空間減息，美元突然啟動。

　　美元匯率驟升，讓日圓、韓元在內的一眾亞洲貨幣承受貶值壓力，亞洲金融危機會不會重臨？筆者認為機會不大，因為如今亞洲經濟基本面和27年前大不相同。當年的亞洲債務槓桿過高，欠下巨額美元債；如今多數亞洲國家的外債水平比起本國經濟體量不算高，短債數量和外匯儲備的比率大多合適。外資流入中，直接投資（產業投資）比重大幅增加，這些資金一般不受利率影響。

　　更重要的是，1997年危機後，多數國家修正了匯率形成機制，本國貨幣多採用浮動匯率。這使得各國央行毋須拼死干預匯市來保匯率，政策騰挪空間大了，被投機者狙擊的可能小了。筆者認為，以目前的美元波動和資金流向，亞洲重現97金融風暴的機會不大。

　　但是美元利率一直維持在高位，對全球經濟、資金配置一定有影響，時間拖得久了，亞洲經濟勢必受損，資產價格難免不受衝擊。

　　美國前財長康納利曾經說過，「我們的美元，你們的問題」。全世界祈求美國利率早點回落。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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