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AH股新聞

11/11/2026 08:31

【綠色債券】中國財政部在加拿大成功發行人民幣綠色主權債

　　中國財政部宣布，當地時間星期一（11月10日）在加拿大成功發行40億元（人民幣．下同）綠色主權債券，吸引國際投資者踴躍認購，總認購金額540.4億元，是發行金額的13.5倍。

　　本次債券當中包括3年期20億元，發行利率為1.4厘；5年期20億元，發行利率為1.5厘。

　　今次發行是財政部首次在加拿大發行人民幣綠色主權債券，是落實第二次中加經濟財金戰略對話的重要措施，對於深化中加綠色和經濟金融領域交流合作，具有重要意義。


《經濟通通訊社11日專訊》

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