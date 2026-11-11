【綠色債券】中國財政部在加拿大成功發行人民幣綠色主權債

中國財政部宣布，當地時間星期一（11月10日）在加拿大成功發行40億元（人民幣．下同）綠色主權債券，吸引國際投資者踴躍認購，總認購金額540.4億元，是發行金額的13.5倍。



本次債券當中包括3年期20億元，發行利率為1.4厘；5年期20億元，發行利率為1.5厘。



今次發行是財政部首次在加拿大發行人民幣綠色主權債券，是落實第二次中加經濟財金戰略對話的重要措施，對於深化中加綠色和經濟金融領域交流合作，具有重要意義。



《經濟通通訊社11日專訊》