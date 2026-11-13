《Ａ股焦點》中芯國際A漲近4%，第三季純利倍增

中芯國際(00981)昨晚發布亮眼業績，第三季純利倍增，早盤A漲3.8%，報116元（人民幣．下同）；H股更彈6.7%。



中芯公布，截至2026年9月30日止第三季純利4.28億美元，按年升1.23倍，略超市場預期，每股基本盈利0.05美元。期內收入31.9億美元，升33.9%；毛利9.53億美元，升82.3%。毛利率升至29.9%，高於市場預期的25.9%。



管理層指出，第四季度收入預計環比增長4%至6%，毛利率指引為26%至28%。



《經濟通通訊社13日專訊》