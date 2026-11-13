【人行操作】人行隔夜逆回購3640億，7天期逆回購3000億，全周放水4380億

人民銀行公布，今日進行3640億元(人民幣．下同)隔夜逆回購，操作利率持平於1.25%，同時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了3000億元7天期逆回購操作。



公開市場今日有3840億元逆回購到期，即今日淨投放2800億元。



本周人行共進行16070億元逆回購，對沖本周到期的11690億元逆回購，即人行本周共放水4380億元。



《經濟通通訊社13日專訊》