【人行操作】人行4600億逆回購利率持平，放水960億，另開展2000億買斷式逆回購

人民銀行公布，今日進行4600億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日有3640億元逆回購到期，即今日淨投放960億元。



本周公開市場短期逆回購將到期6640億元，其中包括隔夜逆回購3640億元，7天期逆回購3000億元。



*今日縮量續做2000億元買斷式逆回購操作*



人民銀行上周五(13日)發布公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展2000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(180天)，到期日為2027年5月15日(遇節假日順延)。這較昨日(15日)到期的3000億元減少1000億元。



據路透統計，11月共有8000億元買斷式逆回購到期，分別為11月5日到期的5000億元和11月15日到期的3000億元。人行此前已在11月5日開展了3000億元買斷式逆回購操作，期限三個月(91天)，較當日到期規模減少2000億元。人行10月全月買斷式逆回購總操作量為1.9萬億元，較當月到期量1.5萬億元增加4000億元。



《經濟通通訊社16日專訊》