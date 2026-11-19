瀾起科技(06809)(滬:688008)公布，2026年第二次回購A股方案完畢，截至昨日，累計回購331.39萬股A股，佔總股本0.27%，回購資金總額約5億元（人民幣．下同）。



該集團指，每股回購最高價格169.94元，每股回購最低價格128.58元，每股回購均價150.88元。2026年第二次回購A股方案使用自有資金，不會對經營、財務和未來發展產生重大影響。



《經濟通通訊社19日專訊》