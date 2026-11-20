中國國防部表示，中美兩軍11月18-20日於上海舉行了2026年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。會議旨在落實兩國元首重要共識，推動兩軍關係健康、穩定、可持續發展。



雙方就當前中美海空安全形勢進行了坦誠、務實、建設性的交流，評估了《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，商定了2027年工作小組會議議題。



《經濟通通訊社20日專訊》