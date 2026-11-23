紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，於上周五（20日），通過集中競價交易方式首次回購約441.2萬股A股，佔總股份數比例為0.017%，已支付總金額約1億元（人民幣．下同）。
該集團指，每股回購最高價22.82元，每股回購最低價22.58元，回購符合相關法律法規的要求，符合既定回購方案。該集團將在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。
《經濟通通訊社23日專訊》
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23/11/2026 08:19
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該集團指，每股回購最高價22.82元，每股回購最低價22.58元，回購符合相關法律法規的要求，符合既定回購方案。該集團將在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。
《經濟通通訊社23日專訊》
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