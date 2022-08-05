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05/08/2022

曾任Prada首席裁縫師，為劉德華、李嘉誠做西裝！ 星級裁縫老師傅撐傳統工藝：做到身體撐不住為止！

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Text: Christy Yiu Photo: Oscar Wong

　　西裝，可說是不少打工仔上班的必備「戰衣」，一件靚西裝，分分鐘可為你帶來一份高薪厚職，至少有一個良好印象。想擁有一件舒適又合身的靚西裝，以往不少人都會選擇度身訂造。但隨著時代變遷，人人都要「快」，Fast Fashion因而大行其道，專程找裁造西裝？就像是粵語長片年代的舊事，又或只有大富人家才會造。

 

　　沒有需求，又哪來供應？選擇度身訂造西裝的人減少，很自然的，傳統西裝裁縫亦開始愈來愈少。在這個「速食」的年代，有一位裁縫老師傅卻反其道在4年前創立「Benny Woo Sartorial」，堅持以傳統手藝，一針一線為客人做西裝，他叫胡忠林。

 

 

裁縫師傅 胡忠林

 

下一頁：17歲踏上裁縫之路

 

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