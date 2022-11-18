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18/11/2022

播錯國歌，侮辱谷歌

#國歌
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　　日前南韓舉行亞洲七人欖球賽，港隊出場時，主辦機構竟將一首反修例歌曲當作中國國歌播放。南韓當局事後解釋是因為沒有收到香港代表隊提供錄音，所以一名年輕實習生自己上網找，結果找錯了。但這是真實嗎？

 

(網上圖片)

 

　　有電視台用中英文上網搜尋「中國國歌」和「香港國歌」，都是先找到《義勇軍進行曲》，第二條是反修例歌曲。我認為這不符合事實，因為韓國年輕實習生會用英文搜尋嗎？如果真有其人，果有其事，他應該，亦幾可肯定是以韓文搜尋的。

 

　　我用韓文打「中國國歌」輸入Google去作搜尋，很簡單彈出來基本上就是《義勇軍進行曲》，完全沒有懸念；再用韓文以「香港國歌」輸入Google去作搜尋，基本上找不到，相關結果是旅發局的宣傳和一些媒體介紹香港內容，根本不可能會去找「香港國歌」的時候會出現反修例歌曲。

 

　　即是說，在香港網上搜尋「中國國歌」，大數據運算下也好，常識也好，都是《義勇軍進行曲》，正常。至於第二條是反修例歌曲，則可能是反對派一直把反修例歌曲加tag，目的是令數據運算「認知」反修例歌曲為他們期望的香港「國歌」。

 

　　但我想強調的是韓國年輕實習生若以韓文搜尋「中國國歌」或「香港國歌」的話，韓文版搜尋引擎不可能找到反修例歌曲的結果來，這是谷歌等搜尋工具的基本原則。因此可以斷言說是年輕實習生犯的低級錯誤，是一個託辭，而不是事實。

 

　　此次比賽是亞洲橄欖球總會搞的巡迴賽，10月有泰國站比賽、11月有韓國站比賽；10月泰國站比賽，泰國欖總在香港隊出場時是播《義勇軍進行曲》，為何在韓國播了反修例歌曲？

 

　　韓國橄欖球聯盟公關代表指，他們向各個代表隊要求提交其國歌錄音，沒有收到香港代表隊提供的錄音。亞洲橄欖球總會昨承認，無將香港欖球總會提交的中國國歌交予韓國欖總，亞洲欖總的理解，是由於韓國欖總有中國國歌的檔案，因7月時是播放正確的國歌。

 

　　至於香港欖球總會，他們發聲明指10月23日亞洲欖球總會的賽事經理，曾直接與港隊教練團確認《義勇軍進行曲》是正確的中國國歌，若港隊打進決賽，會播放有關歌曲，「港隊已確認以上信息正確無誤，香港欖球總會亦擁有此信息交流的證明。」

 

　　情況十分明顯了，第一、香港欖球總會已明確表示《義勇軍進行曲》是正確的中國國歌；第二、亞洲欖球總會沒有將香港的中國國歌交予韓國欖；第三、與韓國欖總因為沒有收到香港提供的中國國歌錄音，於是一個年輕實習生犯了一個低級錯誤。

 

　　若退一百步看，如果收不到一個參賽國家或地區的國歌版本，便任由一個人，現在說是一個韓國年輕實習生自己去找，找完之後沒有上級監管、沒人核實、亦不理版本音質和解決版權問題，試問作為主場的韓國欖總，如何解釋自己責任？

 

　　韓國欖總，責無旁貸，把責任推在一個年輕實習生是最容易脫罪的，年輕、又是實習，即沒經驗，於是沒有人需要負責。當然是否真有一個年輕實習生呢？正如之前以韓文去搜尋引擎尋找到的結果，反修例歌曲是不可能在谷歌韓國版搜尋引擎找出來，這是侮辱谷歌的數據運算能力。

 

　　可以說播錯香港國歌肯定是人為錯誤，不過不會是無心之失，而是別有用心。究竟有什麼人會這樣做？其實不說自明。查下去也肯定沒有結果，但強力反對是必須的，否則將後患無窮。

 

　　此事反映出3年前香港反修例事件引發港人撕裂、身份認同分裂後，情況只因港版國安法而由地面轉入地下，並不代表有轉好跡像。在未來日子，不管在哪個國家，一些挑戰一國兩制的「把戲」肯定陸續有來。

 

　　由此證明23條立法有更多漏洞要予以堵塞；由此更加證明那些期望堵死一國只講兩制的人，最終不但堵不死一國，反而堵死自己兩制，何其愚蠢！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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