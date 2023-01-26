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26/01/2023

今晚登場　炎明熹空降《愛‧回家》親親粉絲

#愛•回家之開心速遞 #炎明熹
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　　【晴報專訊】炎明熹（Gigi）日前在中央電視台春晚演出，相當威水，原來她今晚驚喜客串處境劇《愛•回家之開心速遞》，在劇中演回自己舉行粉絲見面會，非常過癮。Gigi自認小學時已是《愛•回家》系列粉絲，今次演出大感興奮，「我有追開《愛•回家》，以前如果時間許可，會準時八點喺電視面前，我睇完之後好開心，每集又帶出一啲信息，好生活化。」

 

Gigi（前排中）自言是《愛‧回家》鐵粉，可以客串非常興奮。

 

　　Gigi今次客串深感榮幸又夢幻，她最尊敬的角色是「熊樹根」劉丹︰「丹爺做咗好耐《愛•回家》，好開心加入呢個大家庭，因為佢哋好似屋企人咁相處，會互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，今次佢哋都好照顧我。」她大讚劇中道具像真度高︰「我一直以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，後來知道原來係廠景搭出嚟，好神奇。」此外，姚焯菲（Chantel）宣布到新西蘭升學，前晚她在IG限時動態上載於機場出發的短片，又轉發離港前與張馳豪、何晉樂等《聲夢傳奇》老友聚會的合照，似乎不捨香港的人和事。

 

Gigi於劇中舉行粉絲見面會。

 

Chantel前晚素顏現身機場，將暫別樂迷。（IG截圖）

 

轉載自: 晴報

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