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27/03/2024

元朗好去處 | 元朗一日遊美食打卡推介！元朗公園賞杜鵑 / Anson Lo劇集取景太陽花田 / 元朗名物沙嗲牛麵 / 世界冠軍咖啡師Cafe

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Text: Sammy Leung

　　快要到長假期，大家Plan好節目了嗎？如果大家想去戶外地方散散心，可以來一個元朗一日遊！元朗除了可以賞花之外，更可以去探探兔仔、食串燒等。今次就和大家來一次元朗之旅！Go go go！

 

延伸閱讀：

荔枝角一日遊｜5大美食 + 打卡好去處！劇集取景地古風公園 / 80年代復古滾軸溜冰+霓虹燈打卡 / 食台式爆餡芝士雞腿吐司

 

元朗一日遊│1. 元朗公園：賞杜鵑+百鳥塔觀景塔+香港姆明公園

 

　　第一個要介紹的地點是元朗公園，元朗公園佔地7.5公頃，落於水牛嶺一片天然林地上，設計盡量保留原有的地形和樹木。而今次要講講這公園的賞花點，園內原來有杜鵑園，佔地約750平方米，植有多個品種的杜鵑，如白杜鵑、 紫杜鵑和錦繡杜鵑等。杜鵑素有「花中西施」之譽，香港的花期通常在3至5月間，而根據康文署3月21日更新的開花情報，現時為4星！

 

 

 

3月21日相片(圖片來源：康文署)

 

3月21日相片(圖片來源：康文署)

 

　　元朗公園山崗上建有百鳥塔，當中有鳥舍及觀景塔，可看到元朗市及天水圍新市鎮。另外，園內打卡位很多，好像是小橋流水、人工湖、瀑布、草地、噴泉等等。而在百鳥塔旁更有被稱為「香港姆明公園」的藍色尖頂小屋，不說真的以為自己去了姆明谷！

 

 

(圖片來源：康文署)

 

(圖片來源：康文署)

 

(圖片來源：康文署)

 

元朗公園

地址：元朗公園北路

詳情按此

 

下一頁：信芯園農莊大片太陽花田！Anson Lo都去過？油紙傘、藍色風車

 

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