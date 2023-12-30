番茄通粉食譜｜變奏版茶餐廳美食︰滑蛋辣番茄通粉！兩種食材煮出香濃茄湯！滑滑炒蛋零失敗大法公開

每次到訪茶餐廳，我總喜歡叫番茄湯通粉，然後再自己親手加辣，下多一點胡椒粉和幾滴辣椒油，整碗通粉就升到另一層次。當然，這種體驗絕對是百份百個人口味，吸引與否就是見仁見智，入廚首個法則是「我鐘意」。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

今次我用了番茄湯的做法，再配上韓式辣醬，我大愛這種味道。為甚麼用入口番茄？甜多一點、番茄香味多一點、味道層次多一點。除了加入通粉同吃，湯底用來伴白飯也是妙絕！而那個滑滑的炒蛋更是神來之筆。

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