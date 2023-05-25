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25/05/2023

中亞峰會 vs G7峰會的對台戲

#中國-中亞峰會 #G7 #大國博弈 #中美關係
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　中國-中亞峰會於5月18至19日召開，由習近平擔任東道主接待哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克共五國的領袖。北京領導人在西安市大唐芙蓉園舉行「唐朝式」迎賓儀式，接待五國元首。現場懸掛大唐式旗幟和宮燈，前有「古代宮女」為各國元首引路，後有高舉「唐」字紅幡的「宮廷侍衛」為各國元首護航。

 


(AP)

 

　　園內雕樑畫棟，大紅毯上有文藝表演，各國元首夫婦圍著習近平夫婦站在紫雲樓台階前，觀看復古表演。這場峰會顯然是借用唐朝的萬邦來朝營造中國在國際局勢的地位。北京稱這是中國與中亞五國建交31年來，六國元首第一次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞關係發展史上具里程碑意義，特別西安更是兩千多年前古絲綢之路的起點。

 

　　北京表示與中亞五國的貿易去年達700億美元，今年第一季對比去年同期又成長22%。中亞五國已是中國「一帶一路」地緣戰略的關鍵地區，接受北京融資修橋鋪路、建機場、鐵道和水力發電廠等。習近平在中亞峰會時呼籲中國與中亞五國要「充分釋放經貿、產能、能源、交通等傳統合作潛力，攜手建設一個合作共贏、相互成就的共同體。」

 

　　傳統上中亞五國被視作俄羅斯的後院，因為它們東起中國，西至裏海，擁有豐富的石油、天然氣和煤炭，尤其是在哈薩克、烏茲別克和土庫曼，而塔吉克和吉爾吉斯則蘊涵未開發的水力發電資源。但隨著俄烏戰爭的曠日持久，俄羅斯已開始在他的後院失去影響力，擔當不了在後院的維和角色，被中國乘虛而入，取代了俄羅斯的地位。

 


(AP)

 

　　另一邊廂，在中亞峰會舉行的同時，七國集團（G7）峰會也在日本廣島舉行，G7峰會的兩大議題分別是更嚴厲制裁俄羅斯，以及抵制中國的經濟脅迫。G7成員國為美國、德國、英國、法國、日本、意大利和加拿大，歐盟為非正式成員。今次是G7第49屆會議，由日本作主辦國，於5月19日至21日開會，會後發表聯合聲明，針對中國在東海與南海的軍事化行徑提出警告，並重申台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮發展的必要性，堅決反對以武力及脅迫手段片面改變現狀。

 

　　G7曾經是主導世界的力量，在上世紀七十年代創立之初，G7的經濟總量佔全球8成以上，其峰會足以決定全球的發展方向。但時至今日，G7的經濟總量已跌至全球約4成，其中美國佔了過半份額，而中國的經濟總量只稍低於美國，比G7其餘6國經濟總量的總和更多。中國成為G7峰會不在場的主角，故中亞峰會恰好正是G7峰會的對台戲。

 

　　中亞峰會這台戲的編導無疑是習近平，而G7峰會這台戲，主辦國雖是日本，但日本不過美國傀儡，真正的領頭羊是美國。不同的是，中亞峰會是中國做「老大哥」，拉攏中亞五國；而G7各國貌似團結，實則各自盤算，各懷鬼胎。站在美國立場，是重拾「冷戰」舊路，以G7為平台，施展圍堵中國的策略。但歐洲幾個國家，各有矛盾，一方面在安全方面，受制於美國而要依靠美國應對烏克蘭危機，而另一方面，在經濟上又要依靠中國。說到底，不外仍是中美兩國的博弈賽而已。

 

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