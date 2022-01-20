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20/01/2022

開派對後宣布太太昆凌懷第三胎 周杰倫生日報喜︰最美好的禮物

#周杰倫 #昆凌
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　　【晴報專訊】台灣天王周杰倫（周董）前日43歲生日，這位壽星開完生日P後，昨日在網上報喜，宣布太太昆凌懷第三胎。即將再做老竇的周董，更上載昆凌的巨肚照放閃，估計卸貨在即，他又搞笑留言︰「原本想說出生了再來公布，看來是防守不住。」難掩興奮心情。

 

從周董發布的靚相所見，昆凌摸實巨肚，似乎已進入孕期後段。（IG圖片）

 

　　周杰倫與昆凌結婚七年，育有六歲大女Hathaway及四歲兒子Romeo，一家四口幸福美滿，出名是「愛妻號」的周董，更獲網民喻為「娛圈好男人的最後希望」。日前周董大搞露營生日派對，從夫妻合照所見，昆凌刻意穿上鬆身褸依偎老公，明顯孕味甚濃。昨日即有傳媒報道指昆凌疑懷孕三個月，估計周董已知無法繼續隱瞞喜訊，下午於IG發文承認太太懷第三胎。周董曬出昆凌挺巨肚的照片，推測昆凌約有七個月身孕；而周董在相中則扮龍門，作狀防守太太，相當風趣。周董寫道︰「原本想說出生了再來公布，看了是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔。」

 

昆凌在元旦日仍未宣布懷孕，所以po舊相賀新年。（資料圖片）

昆凌在老公的生日P上以鬆身衣服示人，當時已有心水清網友問她是否有第三胎。（IG圖片）

 

昆凌叫粉絲估BB性別

 

昆凌在IG上載全家擺心心望海照，迎接小生命降臨。（IG圖片）

 

　　至於昆凌亦在IG曬出「一家五口」夾手夾腳擺出巨型心心的背面合照，並寫道：「N°5 coming soon！」她上載「Team Girl」及「Team Boy」的眼鏡，擺明叫粉絲猜測BB性別。周董多位圈中好友如陳建州（黑人）、余文樂、徐熙娣（小S）及吳建豪等紛紛留言恭喜。剛與邱澤結婚的許瑋甯亦留言祝福，昆凌乘機抽水︰「thank you，傳好孕給妳。」事實上，自從去年11月出席活動後，昆凌至今未有公開現身，而周董選擇在山上搞露營慶生P，廣邀數十賓客到場，從現場多張照片中，見賓客分開兩張長枱坐得密麻麻，似乎無懼新冠肺炎疫情。今次周董大方公布太太有喜，網民恭祝周家愈來愈壯大。

 

香港演唱會五度延期

 

周董的香港個唱雖然波折重重，但太太懷孕也必定令他有排忙。（資料圖片）

 

　　另外，周董原定今年三月在中環海濱舉行世界巡迴演唱會香港站，由於近日本港疫情反覆，令政府收緊社交距離措施，因此主辦單位日前宣布個唱再度押後。從原定在19年開騷，至今已是第五度延期，相信周董暫時可專心留在台灣照顧孕妻。

 

轉載自: 晴報

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