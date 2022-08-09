  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

09/08/2022

被賤嘴KOL人身攻擊似「毒男」 岑珈其高EQ回應︰樣衰我改唔到

#岑珈其 #緣路山旮旯 #KOL
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】由岑珈其主演的港產片《緣路山旮旯》近日上映，片中珈其與多位女神包括余香凝、蘇麗珊等有感情線；不過，有毒舌KOL卻在FB發帖力數珈其不是，狂轟其毒男樣追女的劇情離地，更寫道︰「想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」而珈其特意在帖文留言回應︰「樣衰我改唔到，我會努力再做好啲演出。」盡見風度。

 

 

　　32歲的珈其近年密密拍戲，加上經常現身ViuTV拍劇及綜藝節目，人氣急升。珈其於上周四公映的電影《緣路山旮旯》中首當男主角，身形矮小的珈其在片中穿梭於五位女神級演員當中，包括余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉，「美女與野獸」的組合惹人妒忌；而該片在北區及離島等多個山旮旯地方拍攝，畫面唯美。

 

《緣路山旮旯》上周一舉行首映禮，珈其一拖五享盡艷福。（資料圖片）

珈其與余香凝經常合作，二人在戲中談情未見突兀。

 

網民留言力挺

 

　　然而，日前有KOL在自家FB專頁寫影評，狠批珈其是毒男兼樣衰。該版主寫道︰「我忍受唔到方便LOSER（失敗者）代入嘅男主角，配埋一堆靚/高過男主角太多嘅女角，佢哋任何稍為親密嘅感情戲都毫無說服力」、「想跳入個SCREEN（大螢幕）打佢，想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」句句狠毒。

 

　　面對無理負評及人身攻擊，珈其前日特地到帖文下留言反擊︰「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思，但我真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」珈其的高EQ回應獲大批網民讚好，齊齊聲討該版主，事主亦急急致歉︰「說得太過，還請見諒。」昨日本報聯絡珈其，他卻拒絕多言︰「唔好意思，費事回應太多。」

 

珈其早前為YouTube頻道「試當真」拍片，愛妻亦粉墨登場，順道放閃。（資料圖片）

 

游學修開腔讚實力派

 

游學修（左）與珈其識於微時，忍不住出po幫老友發聲。（IG圖片）

 

　　事實上，現實中的珈其兩年前結婚，現育有一歲多的兒子岑彥臻，婚姻生活美滿，絕非毒男。另一邊廂，多位圈中好友紛紛開腔支持珈其，游學修在IG上載合照為老友平反︰「踩一個唔係靠樣嘅演員樣衰，就好似讚緊佢係實力派咁。」至於「文青女神」袁澧林亦在IG限時動態轉發該毒舌KOL的帖文，更寸爆對方︰「如果細個不幸遇上你呢啲大人，地球上就少一位絕好演員！」

 

珈其（左二）在《膠戰》系列獲封「爺爺」，火爆形象深入民心。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#岑珈其 #緣路山旮旯 #KOL

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk