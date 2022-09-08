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08/09/2022

孖MC張天賦開直播談合唱 古巨基爆古太認錯老公聲線

#古巨基 #MC張天賦 #自我安慰 #MV
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　　【晴報專訊】古巨基繼早前邀請男團MIRROR成員呂爵安（Edan）合唱《飄流教室》後，近日再找來MC張天賦合唱一曲《自我安慰》；兩首歌的MV女主角，同樣是80年代女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie）。基仔前晚與MC開直播與粉絲互動，解構兩首歌的MV原來大有關連，令粉絲驚喜不已。

 

基仔（上）及MC前晚直播40分鐘，開心大談合作契機。（IG截圖）

 

　　古巨基的音樂企劃「I Really Love To Sing」第二炮找來MC張天賦合作，前晚二人在直播解構新歌及MV拍攝。提到找來許恩怡擔任《飄流教室》及《自我安慰》的MV女主角，基仔透露兩個MV其實是「上、下集」：「Natalie同Edan喺《飄流教室》MV尾段飲完啤酒後，就去買宵夜返屋企畀MC食。」MC亦大讚︰「好有心機嘅鋪排，有啲細節位留伏線，帶出其他故事。」

 

Natalie在《飄流教室》MV尾段，陪伴失戀的Edan飲酒。（MV截圖）

「賦二代」看到Natalie與MC的甜蜜鏡頭表示呷醋。（MV截圖）

 

　　MC自言從小愛聽基仔的歌，他無形中更會模仿基仔唱腔。基仔聞言搞笑說：「古太（Lorraine）聽完首歌，仲問我呢把聲係咪我，我話其實係MC把聲。」另外，MC表示錄音時借用監製舒文的耳機，大呼好用，基仔得悉後便送上全新耳機給他，相當有心。

 

 

維持凍齡外表全靠老婆

 

MV中，基仔與MC只得幾秒同框鏡頭。（MV截圖）

 

　　直播中，基仔大讚MC唱功好：「MC個額頭真係寫咗『我真係好鍾意唱歌』，所以加入呢個企劃好貼題。」MC亦指基仔外貌凍齡，問對方有何保養心得？基仔笑說︰「有個保養技巧，就係娶一個會幫你保養嘅老婆。因為我真係唔識保養，每晚古太臨瞓前，會幫我搽晒塊面，排晒一支二支（護膚品），我諗嗰度有六、七支嘢咁啦。」另外，基仔幫「賦二代（MC粉絲）」追問MC是否籌備再開演唱會？MC大方說︰「係呀，日子未公布，但會喺一個幾大嘅地方舉行，亦係我嘅個人演唱會，或者到時有你（基仔）做嘉賓都唔定，大家期待下啦！」

 

轉載自: 晴報

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