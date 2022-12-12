  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

12/12/2022

否認耍大牌 炎明熹︰把口喺人哋度

#炎明熹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】現年17歲的炎明熹（Gigi）年紀輕輕便俘虜萬千粉絲，近日被網民拍下助手為她搬凳開路片段，因而狠批她耍大牌。Gigi昨日出席慈善活動時，無奈表示控制不了別人，又自稱只是一粒微塵，否認當紅後變囂張。

 

Gigi指fans club設立了一個慈善組織幫助有需要人士，令她十分感恩。

 

　　炎明熹昨日到黃埔出席由大家樂舉行的「炎明熹好想約你～做善事」慈善捐款活動，吸引數百名粉絲到場支持。日前有網民批評Gigi耍大牌，要助手為她清走前面一排凳去開路，對此Gigi一臉無奈表示︰「把口喺人哋到，要了解清楚件事先至講，但大家都有言論自由。我只係升斗市民，係一粒微塵，無耍大牌。」問她是否紅了變囂張？她起初不明白囂張的意思，經記者解釋後，她表示︰「呢個字只出現喺我《焰》呢首歌入面，同我本人完全相反。」Gigi坦言出道至今獲得大家喜愛，就算有人不喜歡自己，也不會遭人生攻擊及貶低，所以她感到已很幸運。

 

Gigi在活動上獻唱新歌《好想約你》，吸引數百名粉絲到場。

 

不懂囂張的意思

 

　　此外，Gigi透露經常會跟隨學校前往探訪老人院和孤兒院，更會和同學們唱歌給長者聽，「我嗰時仲未學唱歌，所以好驚，都係好深刻嘅回憶。」問她可會考慮把私人物品作義賣？Gigi稱︰「我一直有儲定啲物品，但其實我係一個好難斷捨離嘅人，尤其啲公仔，由細陪到我大，我會攬住瞓覺。（有無你啲口水？）有，不過我有洗過嘅，依家應該無口水喇！」

 

轉載自: 晴報

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#炎明熹

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk