愛回家大小姐龍力蓮形象入屋！林淑敏帶怪雞女秘書拍廣告扮女波士Shopping

林淑敏在《愛回家之開心速遞》中飾演大小姐龍力蓮的角色已經長達7年時間，性格惡死兼最愛篤其他人魂精成為深入民心的女波士Icon，更獲得不少廣告商的青睞，近日獲邀以女波士的角色拍攝銀行付款手機APP廣告，更遠赴內地多個大型商場拍攝，非常大陣仗。

以往林淑敏大多數跟好拍檔許家傑「熒幕夫妻檔」，今次搞搞新意思，林淑敏帶埋「怪雞」女秘書Fanny張盈悅搵真銀，兩人拍攝廣告繼續用上劇中的波士與女秘書的關係，秘書陪老細北上購物，勁似《愛回家》的劇情日常，特別入屋引起網友共鳴。

林淑敏分享拍攝花絮照片，並留言說：「好老實，同張盈悅合作之後，我已經迅速被同化。仲成功激起咗我嘅雙下巴。同怪雞相處咗一段日子，我慢慢變成一隻傻鴨。 #怪雞 #傻鴨 今次深圳嘅拍攝係愉快；食物係好食；團隊係完美！」

林淑敏接受《晴報》電話訪問，她表示：「今次同樣係波士同秘書，同《愛回家》唔同嘅，大家都係做番自己，不過我同佢本身都好有默契，因為都合作咗一段時間，而且其實佢真係好搞笑可愛，都唔係好使演，全部都係本色演出。今次拍攝好開心，隔一段時間冇北上，見到好多商場都好靚，發展得好快！」