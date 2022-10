【FOCUS】「直升機Ben」贏諾獎　鮑公或有戚戚焉

銀行,銀行,銀行!當諾貝爾獎經濟學獎周一(10日)花落有「Helicopter Ben」之稱的聯儲前主席伯南克(Ben S. Bernanke)等三位美國學者,以表彰其對「銀行和金融危機的研究」,遭急劇緊縮的金融狀況摧枯拉朽的市場,或看到一線曙光。

研究證避免銀行倒閉至關重要

備受關注的2022年度諾貝爾獎經濟學獎昨晚揭盅,「QE之父」伯南克,以及聲名遠播的「Diamond-Dybvig model(銀行擠兌模型)」創建者,戴蒙德(Douglas W. Diamond)和迪布韋克(Philip H. Dybvig)三位獲獎者,將平分1000萬瑞典克朗獎金。

瑞典皇家科學院稱,三人的研究大大提高了人們「對銀行在經濟中作用」的理解,其中一個重要發現是,尤其在金融危機期間,「為甚麼避免銀行倒閉至關重要」。此似乎大有為伯南克2006年至2014年任職聯儲主席期間,祭出三輪QE(量化寬鬆)救市背書的意味--在他的兩任任期內,聯儲資產負債表由8千億美元出頭飆升至近4.5萬億美元(QE2結束後有短暫QT)。

經濟衝擊能通過金融市場放大

在伯南克這位經濟學教授出仕前,逾20年學術生涯(1979-2002年)浩如烟海的著作中,奠定其諾獎得主根基的,正是其1983年的成名之作《Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression(大蕭條傳播過程中金融危機的非貨幣效應)》,旨在解釋「何解大蕭條會曠日持久?」

伯南克發現,跟「銀行倒閉」直接相關的因素在經濟衰退中佔了很大比例,對經濟衰退演變成深度且長期的蕭條有著決定性(decisive)作用;除非國家以強有力措施(powerful measures)防止額外的銀行恐慌,否則經濟不會復甦。此或冥冥中注定,他面對金融海嘯何以高呼「do whatever it takes」。

研究發現,謠言可能會成為自我實現的預言,並導致擠兌和銀行倒閉,此可以通過政府充當最後貸款人來防止。

另受推崇的還有1985年發表的《Agency costs,Net Worth and business fluctuations(代理成本、淨值與經濟波動)》,提出「金融加速器(financial accelerator)」理論,即經濟衝擊能通過金融市場放大,並令周期延長。

暴力加息掀動盪,轉向壓力增

伯南克對避免銀行為首的金融體系崩潰的執著,放在他的繼任者鮑威爾暴力加息掀起全球腥風血雨的當下,勢必受到一眾召喚「FED Pivot(聯儲轉向)」者的歡迎。繼IMF警告「歷史性脆弱時期」後,木頭姐(Cathie Wood)昨發表公開信稱,聯儲可能在對抗通脹的強硬立場上犯錯,摩通首席執行官Jamie Dimon亦警告,美國可能在6至9個月內陷入衰退。

此外,洛克菲勒國際主席Ruchir Sharma甚至指,與基本面脫節的美元沒有任何意義,並可能引發金融危機,令全球經濟陷入衰退,呼籲拜登政府集結各國拋售美元,來削弱美元匯率。

不到30歲就對金融危機有深刻見解的伯南克,最終以「QE之父」之名,種下眼下全球金融動盪的禍根,無論攬獲諾獎是榮譽還是諷刺,他獲獎感言的一句話應值得鮑威爾留意--我的工作和歷史的教訓是,金融狀況或並不導致問題,但隨著時間的推移能使問題惡化(over time make problems worse)。