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13/01/2022

林鄭倡重組政府 13局變15局 增文化體育旅遊局

#政府架構 #重組 #文化體育旅遊局 #政策局 #林鄭月娥
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　　【晴報專訊】施政報告提出重組政府架構，特首林鄭月娥昨進一步交代，政策局將由13個增至15個，其中運房局及食衞局均會分拆改組，並重新理順部門分工；另建議新增「文化體育旅遊局」等。

 

林鄭昨於立會上提到提出重組政府架構，期望統一政策事權，減少職能分散。

 

　　林鄭指，望3月底將建議交予候任特首考慮，6月初完成所有審批程序，待7月新一屆政府可開始運作。有學者指，林鄭展現爭取連任的決心，惟若不成功或要「推倒重來」。

 

　　林鄭月娥昨稱，運房局分拆後，房屋局會全力處理房屋政策，特別加快建公營房屋；而運輸部分則改名為「運輸及物流局」，同時負責內部及對外交通物流事務。

 

林鄭：副司長留待候任考慮

 

　　食衛局亦會分拆，一部分改組為「醫務衞生局」，專責醫療及衞生政策；環境局則會改組為「環境及生態局」，接手原由食衛局負責的環境衞生、食安、漁農等政策，發揮協同效應，如收集廢物到回收等工作，可「一條龍」由新局處理。

 

　　另建議新設「文化體育旅遊局」，統一接手現由民政事務局及商經局分掌的文藝、體育、創意產業及旅遊事務工作。而民政局將改組為「民政及青年事務局」，負責地方行政及青年工作；消息人士指，經歷過去2年，政府認為要加強青年工作；而政府計劃區議會換屆前完成檢討其角色，屆時食環署負責地區工作或撥歸民政及青年事務局，政府或再有小重組。而創新及科技局將更名為「創新科技及工業局」，反映再工業化任務。她又提到，望統一政策事權，減少職能分散，如將目前分散的人力發展、扶貧和退保政策撥歸勞工及福利局負責。

 

林鄭建議新設「文化體育旅遊局」，統一接手現由民政事務局及商經局分掌的文藝、體育、創意產業及旅遊事務工作。（資料圖片）

 

　　至於早前提出的副司長職位，林鄭稱，職位與下屆政府的管治風格有關，期望本屆政府可結合議員就改組的意見，一併留待候任特首考慮，目標是6月初完成所有審批程序，讓新一屆政府7月1日開始運作。消息人士形容，副司長將介乎司長與局長之間，可能直接向特首匯報。至於林鄭任內改組中央政策組而成的「創新辦」存廢，亦要由下屆特首決定。

 

　　據政府提交立法會文件，重組後因需新增2局長及辦公室，料年增開支3,200萬元。消息人士指，現有18位常任秘書長不會增減，而個別有時效的公務員職位或會延長，具體預算要視乎實際方案。

 

　　而多個部門所屬政策局都有改變，如天文台將撥歸「環境及生態局」，僅教育局及公務員事務局的組成不變；另建議下屆政府重置環保署署長一職，分擔氣候轉變方面工作。

 

　　民建聯主席李慧琼認同重組方向，但認為應將土地及房屋撥歸同一政策局。消息人士解釋，若將運房局及發展局合併，新局將有3名常任秘書長，規模太大，且發展局團隊已有默契，拆開恐影響工作效率。

 

學者：表明林鄭連任決心

 

　　中大政治與行政學系高級講師蔡子強直言，一般政府不會在餘下數月任期時提出重組，相信林鄭希望表明連任決心，即使未必成功亦望影響下屆政府，惟「一朝天子一朝臣」，推倒重來不足為奇。

 

　　消息人士不諱言，坊間指現屆政府「越俎代庖」，惟重組涉撥款和修例，要經立法會討論及通過，且要報請中央任命，新特首亦要物色人選，加上政府自2007年重組後，僅新增了創科局，相信現為適當時間討論，強調非要候任特首「硬食」。

 

 

轉載自: 晴報

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